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Лукашенко: Европа, возможно, поняла, что ей надо быть субъектом международных отношений

19 января 2026 17:43
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«Делать свое и зарабатывать вместе». Именно так можно сформулировать главный смысл переговоров во Дворце Независимости – Президент Беларуси 19 января провел встречу с губернатором Кировской области России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Беларусь и Россия могут обеспечить свою независимость практически по всем направлениям – Лукашенко. Читайте здесь. 

В годы испытаний отношений между Минском и Москвой именно региональное сотрудничество стало основным треком союзной интеграции. А сейчас такое сотрудничество стало ответом на санкции. А могли бы ведь запросто укреплять взаимодействие на континенте, а не погружаться в гонку вооружений. Но для этого европейские функционеры должны быть ориентированными на развитие своего общества и региона, а не ценностей трансгуманизма. 

Лукашенко: Европа, возможно, поняла, что ей надо быть субъектом международных отношений-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Мы, конечно, не радуемся, что в Европе проблем больше, чем у нас. И что они никуда не денутся, чтобы покупать с Востока газ. А не только с западного полушария в пять раз дороже, чем Россия всегда предлагала. Мы не радуемся. Но я, откровенно говоря, доволен тем, что, наконец, Европа поняла, где их счастье. Задолго до всяких проблем, которые у них сложились, публично говорил о том, что место Европы вместе с нами, с Россией. Это наш дом, здесь надо искать счастье. 

Не поняли. А если и поняли, духу не хватило и сил, чтобы это реализовать. Сегодня уже Мерц заявил о том, что надо собственную политику проводить, и если американцы введут пошлины, то они готовы ответить им большими пошлинами. 

Может быть, Европа, наконец, поняла, что ей надо быть субъектом международных отношений. Может быть. Дай бог. Подробности. 

# Международная политика # Александр Лукашенко

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