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Рачков: миролюбивую внешнюю политику Беларуси положительно оценивают в мире

19 января 2026 17:51
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Беларусь готова принять участие в деятельности Совета мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это подтвердили в МИД. Предложение стать учредителем новой международной организации было направлено Александру Лукашенко в личном обращении Дональда Трампа.

Рачков: миролюбивую внешнюю политику Беларуси положительно оценивают в мире-2

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Это подчеркивает также, что в мире не просто заметили, а положительно оценивают миролюбивую внешнюю политику нашей страны. Это говорит о том, что не может быть никакой речи о международной изоляции Республики Беларусь. Это еще один самый четкий, яркий и весомый ответ, тем, кто считает, что Беларусь находится в какой-то изоляции.

Наша страна занимает четкие позиции, выверенные позиции. Они постоянно озвучиваются главой белорусского государства, получают широкий резонанс в мире, в мировой политике. Ну и это послание и приглашение Александра Григорьевича от имени Дональда Трампа, конечно, вселяет определенные надежды на продолжение развития процесса по нормализации белорусско-американских отношений.

# МИД Республики Беларусь # Сергей Рачков # США # Беларусь-США

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