Так, вопросы войны и мира позже. Вопросы жизни и смерти не дождетесь. Вопросы государственного строительства сложны. Женские вопросы не сюда. С кем вы мастера культуры? Вечный вопрос. Вопросы крови и веры написаны, опубликованы. Вопросы от блондинок? Вот – «Вопросы от блондинок».

Майя Санду заявила, что поддержала бы присоединение Молдовы к Румынии. Потому что Молдова «слишком маленькая, чтобы выжить как демократическое, суверенное государство». Но погодите: а разве дело в размерах? Не задача ли президента страны заботиться о независимости?

Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

Сама Санду слишком маленькая, чтобы рассуждать о таких вещах. Как пчела. Но говорливая, вот и проговорилась ненароком. К тому же она уже – и румынка, и молдаванка. По своим паспортам.

А вспомните финскую Санну Марин – та молча и быстро впихнула Финляндию в НАТО, а затем подала в отставку, развелась и улетела в Англию на «золотом парашюте». К Тони Блэру, «самому лояльному к США британскому премьеру», под крыло.

Точно так же и Санду, которая училась в Гарвардском институте госуправления в Кембридже, а потом работала советницей исполнительного директора Всемирного банка в Вашингтоне, – она ж зачем была поставлена премьером Молдовы? Чтобы сделать страну лимитрофом, превратить в территорию санитарного кордона, закончить, так сказать, «окружение с изоляцией» России и Союзного государства.

Просто исполнители у Запада мельчают, девчонки, – вместе с общей западной деградацией. И вместо того, чтобы безропотно делать свою родину их территорией, пчела Майя хочет, чтобы еще и Румыния в этот блудняк вписалась.

Первопричина вообще на поверхности. Все оттого, что молдаване не сделали в свое время правильный выбор, не осилили. И теперь ими управляют западные пчелы, которые делают неправильный мед.