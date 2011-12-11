Телеведущий Евгений Киселев: Я в Беларуси не живу и не хотел бы судить о том, о чем я не знаю

Выборы в России вызвали самые противоречивые отклики и комментарии в разных странах. А для Беларуси это важно еще и потому, что мы с Россией вновь очень тесно интегрируемся экономически. Но напомним, что политическое руководство весьма и весьма влияет на экономические отношения. И не только Беларусь в такой роли. Украина, например, все еще пробует протиснуться в Евросоюз, но газ-то идет из России. Глядя из Киева на все это, интервью ведущему программы «Картина мира» на телеканале «РТР-Беларусь» Юрию Козиятко дал не киевский, но сейчас уже и не московский оракул — известный телеведущий Евгений Киселев.

Уже известно, что выборы в Госдуму выиграла партия «Единая Россия». А вот Россия не как партия, как страна, выиграет от этого или проиграет?

Евгений Киселев: Вы знаете, сложный вопрос, потому что формально — да, конечно, самый высокий результат показала «Единая Россия». Но я считаю, что «Единая Россия» потерпела моральное поражение, очень серьезное. У нее было раньше конституционное большинство — 315 мандатов. Она потеряла 77 мандатов — это четверть депутатского состава фракции «Единая Россия» в предыдущем парламенте. Это очень серьезный удар. То есть сейчас у «Единой России» уже нет конституционного большинства. Правящая партия власти, то есть Путин, Медведев, их окружение — люди, которые их интеллектуально обслуживают, — ничего нового придумать не могут.

То есть, амбиции Путина и Медведева воссоздать великую империю, на Ваш взгляд, эфемерны?

Евгений Киселев: Вот они по-прежнему бьют в эту самую привычную точку: «Вот давайте воссоздавать Советский Союз под какой-то новой вывеской. Давайте подтягивать к Москве исконные земли Российской империи. Давайте мы Казахстан сюда подтянем, Беларусь подтянем». Украину пытаются подтянуть. Или вдруг начинают вести разговоры в духе семидесятых — начала восьмидесятых годов, разговоры в стилистике «холодной войны»: «Сейчас мы разместим где-то ракеты. Сейчас мы выйдем из договора о сокращении наступательных вооружений. Мы этим американским империалистам покажем!» Они не понимают, на самом деле, чем озабочен народ, чего он хочет. Люди озабочены тем, что им не повышали зарплаты, пенсии, пособия, можно сказать, с докризисного периода. Символические повышения проходили, но этот привычный в нулевые годы, в тучные, богатые, стабильные, нулевые годы, рост благосостояния остановился, да? Вот сейчас ударит новая волна кризиса, упадут цены на нефть. Сегодня уже где-то в Интернете читал, что сокращается экспорт российских металлов за границу, еще какие-то происходят неблагоприятные процессы. И что?

Да, но потепление отношений России и Беларуси — эти двусторонние отношения — это не сиюминутная игра, ведь Беларусь в следующем году получит газ вдвое дешевле. И это для Беларуси экономия около трех миллиардов долларов.

Евгений Киселев: Вы знаете, я в Беларуси не живу. Я бы не хотел судить о том, о чем я не знаю. Но я вспоминаю, что не раз и не два в прошлом маятник настроений белорусского руководства и лично президента Беларуси Александра Григорьевича Лукашенко по отношению к Москве качался в разные стороны. Я помню, как он порой проявлял крутой нрав, выступал с очень жесткими заявлениями в адрес российского руководства. Но, тем не менее, я понимаю, что этот человек любит власть, знает в ней толк, вкус имеет к ней. И сейчас из каких-то практических соображений, что называется перекрутиться, немножечко деньжат подзанять, но вот становиться губернатором Белорусского края, который будет по каждому вопросу бегать на ковер к российскому президенту в Москву и спрашивать, как ему быть и как ему поступать, мне кажется, в планы Александра Григорьевича не входит.

Евгений, а Вы по-прежнему гражданин России? Вы ведь могли принять участие в голосовании за Госдуму у себя в Киеве. Скажите, проголосовали или нет.

Евгений Киселев: Нет, я, скажем так, примкнул к той части оппозиционно, критически настроенных российских граждан, которые выборы бойкотировали, хотя я не уверен в том, что это было правильное решение. Как сейчас показала практика, наверное, все-таки правы оказались те, которые призывали пойти на выборы и проголосовать за любую партию, кроме «Единой России». Вот этот лозунг, выдвинутый знаменитым блогером Алексеем Навальным, который сейчас отбывает пятнадцать суток ареста за участие в несанкционированном митинге и демонстрации в центре Москвы. Он был главным инициатором, поборником лозунга «Пойди и проголосуй за любую другую партию!»

В Москве много задержанных, и в Минске, как мы знаем, год назад погромщиков Дома правительства арестовали, и в Европе, и США, мы видим, как полиция разгоняет манифестантов. Так почему на Западе — это правильные действия власти, а в Минске, в Москве и в Киеве — это нарушение прав человека? Как Вы считаете?

Евгений Киселев: Манифестации разгоняются только в тех случаях, когда их участники начинают нарушать общественный порядок. Манифестацию вот этих людей, которые оккупировали Уолл-стрит (Wall Street), разогнали только после того, когда они стали мусорить в парке, где они разбили палаточный городок, и мешать местным жителям пользоваться парком по прямому назначению. Манифестацию в Лондоне начали разгонять только после того, как стали бить витрины, переворачивать, бить автомобили. И вот тут полиция вмешалась. То же самое происходит в любой нормальной стране мира.