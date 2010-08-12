Татарстан заинтересован в закупках белорусской сельхозпродукции

Президент Республики Татарстан с рабочим визитом в Беларуси. Борт номер один высокого гостя приземлился утром в Национальном аэропорту «Минск». Рустам Минниханов уже неоднократно был в нашей стране. На этот раз столица дружелюбно встретила гостя не только хлебом с солью, но и горячим солнцем.

У трапа самолета лидера Татарстана приветствовал мэр Минска Николай Ладутько и посол России в Беларуси Александр Суриков.

По традиции высокие гости, приезжающие в Беларусь, чтят память погибших воинов в Великой Отечественной. Президент Татарстана возложил венок к обелиску на площади Победы в Минске. Красные гвоздики легли к вечному огню. Зарубежные гости почтили память погибших минутой молчания. Торжественным маршем прошла рота почетного караула.

Во время переговоров главы Татарстана с премьер-министром Беларуси Сергеем Сидорским речь шла о сотрудничестве двух стран. Как заявил Рустам Минниханов, его страна заинтересован в закупках белорусской сельхозпродукции. В частности – картофеля, зерна и кормов. В Татарстане в этом году из-за аномальной жары очень низкий урожай. Вместо планируемых 5 миллионов тонн хлеба республика соберет только около 700 тысяч. В целом, текущий год оказался чрезвычайно сложным для страны.

Рустам Минниханов, президент Республики Татарстан:

– Две основные темы, которые очень важны для нас: картофель и возможность покупки зерна. Кроме зерна, у нас большая проблема по кормам. Мы производим два миллиона тонн молока, 450 тысяч тонн мяса – все это требует серьезной кормовой базы.

Затем Президент Татарстана посетил комплекс «Минск-Арена». Рустам Минниханов назвал его лучшим увиденным спортивным объектом и оставил запись в книге почетных гостей. Глава республики отметил, что в следующем году привезет из Татарстана в Минск хоккейную команду, в которой он и сам играет. После экскурсии Президент Татарстана и глава нашего правительства подвели итоги нынешней встречи.

Сергей Сидорский, премьер-министр Республики Беларусь:

– Мы полностью обеспечим тот заказ, который Республика Татарстан дает Беларуси. Это, прежде всего, поставки картофеля – до 100 тысяч тонн. И мы договорились о том, что впервые в этом году и на Казахстан, и на Набережные Челны выйдем с нашими белорусскими товарами, проведем мощные осенние ярмарки в Татарстане.