Стрельба по членам партии сепаратистов в канадском Квебеке не помешала им одержать победу

Новости Канады. В канадском Квебеке съезд партии сепаратистов закончился стрельбой. Во время выступления лидера Квебекской партии Полин Маруа человек, одетый в синий халат и черную балаклаву, открыл огонь из автомата по толпе собравшихся. Погиб 40-летний мужчина. Еще один находится в тяжелом состоянии, сообщает ctv.by со ссылкой на The Gazette.

Ян Лафреньер, представителя правоохранительных органов Монреаля:

Стрелявший оказался мужчиной примерно 50 лет, при себе он имел автоматическую винтовку — AK-47 или Valmont Hunter. На месте преступления было найдено и другое оружие.

4 сентября впервые за девять лет квебекская партия, выступающая за отделение от Канады, победила в выборах в Национальное собрание провинции, получив 57 мест из 125. Благодаря этому Полин Маруа сможет сформировать правительство и стать первой женщиной на посту премьера Квебека.

Действующий премьер Квебека, лидер местной Либеральной партии Жан Шаре, не проходит в новый состав парламента. Всего в законодательном органе провинции либералы получат 48 мест против 64, которые у них были в парламенте предыдущего созыва.

Члены «Parti Quebecois» выступают за отделение провинции от Конфедерации. Победа этой партии может привести к новому референдуму о независимости франкоязычной провинции.

Предыдущие правительства, сформированные Квебекской партией, проводили референдумы об отделении в 1980 и 1995 году, но в обоих случаях получали отрицательный результат, сообщает ctv.by со ссылкой ВВС.