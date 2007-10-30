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Страны СНГ планируют принять Конвенцию об экологической безопасности

30 октября 2007 16:11
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Проект данного документа обсуждался сегодня на заседании Постоянной комиссии по аграрной политике, природным ресурсам и экологии Межпарламентской Ассамблеи Содружества в Санкт-Петербурге. В документе будут прописаны конкретные обязательные нормы к охране окружающей среды. Конвенция будет подлежать обязательной ратификации в странах, подписавших ее. Кроме того, сегодня стало известно, что наша страна намерена инициировать создание единого продовольственного рынка стран Содружества Независимых Государств.
# Экология

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