Лукашенко совершит государственный визит в КНР. Ожидается подписание большого пакета документов

Сегодня, 25 февраля, стало известно, что Президент Беларуси на следующей неделе совершит трехдневный государственный визит в Китайскую Народную Республику, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко и председатель КНР Си Цзиньпин проведут переговоры в узком и расширенном составах.

В центре внимания будут вопросы развития торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества, реализация совместных проектов, взаимодействие в политической сфере, реагирование на наиболее острые вызовы в современной международной обстановке. Ожидается, что по итогам переговоров будет подписан большой пакет документов по развитию отношений в ключевых сферах. Данный визит станет продолжением многолетнего курса на выстраивание отношений дружбы и взаимовыгодного сотрудничества с Китаем.