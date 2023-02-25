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Лукашенко совершит государственный визит в КНР. Ожидается подписание большого пакета документов

25 февраля 2023 07:32
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Сегодня, 25 февраля, стало известно, что Президент Беларуси на следующей неделе совершит трехдневный государственный визит в Китайскую Народную Республику, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко и председатель КНР Си Цзиньпин проведут переговоры в узком и расширенном составах.

Лукашенко совершит государственный визит в КНР. Ожидается подписание большого пакета документов-1

В центре внимания будут вопросы развития торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества, реализация совместных проектов, взаимодействие в политической сфере, реагирование на наиболее острые вызовы в современной международной обстановке. Ожидается, что по итогам переговоров будет подписан большой пакет документов по развитию отношений в ключевых сферах. Данный визит станет продолжением многолетнего курса на выстраивание отношений дружбы и взаимовыгодного сотрудничества с Китаем.

Лукашенко совершит государственный визит в КНР. Ожидается подписание большого пакета документов-4

Напомним, что минувшей осенью в Самарканде лидеры Беларуси и Китая приняли совместную декларацию о выводе отношений между странами на новый уровень – всепогодного и всестороннего стратегического партнерства. Двусторонняя встреча прошла во время саммита Шанхайской организации сотрудничества, который принимал Узбекистан.

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# Беларусь-Китай # Александр Лукашенко # Си Цзиньпин # Фотофакт

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