Сергей Сидорский и Владимир Путин встретились один на один

Заседание Совета министров Союзного государства проходит в Москве. В повестке дня около 30 важных тем, которые охватывают практически все сферы двустороннего взаимодействия. Сергей Сидорский отметил позитивную тенденцию роста белорусско-российского товарооборота.

За январь-август объем торговли превысил 17 миллиардов долларов. Это на 17% больше прошлогоднего уровня. И такие данные говорят, что Беларусь и Россия успешно преодолевают негативные последствия мирового финансово-экономического кризиса.

Начало заседания, которое планировалось на полдень по московскому времени, задержалось на час. Сергей Сидорский и Владимир Путин встречались один на один. А вот само заседание Совмина продлилось около 20 минут — все вопросы главы правительств рассмотрели быстро. Это свидетельствует о том, что обсуждение прошло конструктивно.

Одним из главных тем стало совместное выполнение антикризисной программы. План по минимизации последствий для двух стран был подписан еще в 2008 году.

Еще один немаловажный вопрос — каким будет совместный бюджет Союзного государства. Проект этого, ключевого в экономической жизни Беларуси и России, документа прорабатывали целый год.

Сергей Сидорский и Владимир Путин поднимали также вопросы военно-технического сотрудничества. Не остались без внимания и темы, касающиеся социальной сферы. Кстати, Владимир Путин заострил внимание и на предстоящем прокате белорусско-российской ленты «Брестская крепость». Дата эфира уже известна — 4 ноября.

Сегодня также состоялась и встреча глав Правительств Беларуси, Казахстана и России. Сергей Сидорский, Карим Масимов и Владимир Путин обсудили проект соглашений, формирующих правовую базу Единого экономического пространства.