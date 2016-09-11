Сергей Кизима: мы в регионе являемся донором безопасности, и мнение Беларуси важно и интересно

Новости Беларуси. Во Дворец Республики поступают последние данные о ходе голосования в стране и за рубежом. Здесь продолжает работу информационный центр. Буквально несколько минут назад завершилась уже третья пресс-конференция Лидии Ермошиной. Глава ЦИК сегодня проводит встречи с журналистами каждые два часа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Витебской области голосование приближается к своему экватору, то есть к 50-проентному порогу явки. Между тем, в ряде округов выборы уже можно считать состоявшимися, то есть там проголосовать успели более половины избирателей.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Мне приятно сказать, что в ряде избирательных округов выборы уже состоялись. Более 50% избирателей приняли участие. Более всего таких округов в Витебской области – их 8. Тем не менее утверждать, что там уже избран депутат, конечно, не приходится, потому что голосование идет до восьми вечера. И за это время электоральные предпочтения могут меняться как угодно. В силу голосования тех граждан, которые придут.

Лидия Ермошина попросила разобраться с ситуацией на селе – в Минщине не все избиратели получили приглашения на выборы.

Сергей Кизима, доктор политических наук, заведующий кафедрой международных отношений Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Мы в регионе являемся донором безопасности. В силу этого, конечно же, мнение Беларуси важно и интересно. В этой связи закономерно, что сотни иностранных журналистов приехали, что они посещают, соответственно, все мероприятия в рамках выборного процесса.

Во Дворце Республики начался круглый стол.

Николай Межевич, профессор Санкт-Петербургского государственного университета:

Я уверен в том, что выборы состоятся, получится нижняя палата работоспособного парламента. И, соответственно, в этот период Республика Беларусь будет не только с эффективной исполнительной властью и главой государства, но и законодательной властью.