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Сенаторы одобрили законопроект о приостановке участия Беларуси в ДОВСЕ

06 мая 2024 13:53
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Защита национальной безопасности и логичный ответ на растущую агрессию. Совет Республики одобрил законопроект о приостановлении действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сенаторы одобрили законопроект о приостановке участия Беларуси в ДОВСЕ-1

Такая мера, по сути, зеркальный ответ на агрессию. Ранее, в августе 2022 года, Чехия решила не выполнять условия соглашения в отношении Беларуси. В марте 2023-го так же поступила Польша. На сегодня 25 из 29 стран де-факто не придерживаются документа. При этом Беларусь в полном объеме выполняет установленные обязательства. Это значит, что Вооруженные Силы не превышают нормы по количеству вооружений, военной техники и личного состава.

Сенаторы одобрили законопроект о приостановке участия Беларуси в ДОВСЕ-4

Дмитрий Жук, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности:
Что на практике будет означать приостановление действия этого Договора? Первое – мы перестанем предоставлять информацию, которую обязаны были предоставлять другим государствам о своих вооружениях. Второе – перестанем принимать инспекции и направлять свои с целью контроля выполнения норм этого Договора. Третье – мы будем не обязаны придерживаться тех ограничений по количеству вооружений, которые были подписаны нами в рамках этого Договора.

Сенаторы одобрили законопроект о приостановке участия Беларуси в ДОВСЕ-7

В Совете Республики также отметили, что Беларусь останется открыта для конструктивного диалога и придерживается прежней архитектуры безопасности в Европе.

# Международное сотрудничество # Дмитрий Жук

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