Сенаторы одобрили законопроект о приостановке участия Беларуси в ДОВСЕ

Защита национальной безопасности и логичный ответ на растущую агрессию. Совет Республики одобрил законопроект о приостановлении действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такая мера, по сути, зеркальный ответ на агрессию. Ранее, в августе 2022 года, Чехия решила не выполнять условия соглашения в отношении Беларуси. В марте 2023-го так же поступила Польша. На сегодня 25 из 29 стран де-факто не придерживаются документа. При этом Беларусь в полном объеме выполняет установленные обязательства. Это значит, что Вооруженные Силы не превышают нормы по количеству вооружений, военной техники и личного состава.

Дмитрий Жук, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности:

Что на практике будет означать приостановление действия этого Договора? Первое – мы перестанем предоставлять информацию, которую обязаны были предоставлять другим государствам о своих вооружениях. Второе – перестанем принимать инспекции и направлять свои с целью контроля выполнения норм этого Договора. Третье – мы будем не обязаны придерживаться тех ограничений по количеству вооружений, которые были подписаны нами в рамках этого Договора.