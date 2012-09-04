С 4 по 6 сентября делегация Израиля с визитом в Беларуси

Новости Беларуси. Израильская делегация во главе с министром туризма этой страны с визитом в Беларуси. Израиль планирует отменить визовый режим с нашим государством, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стас Мисежников, министр туризма Израиля:

Мы создали отношения, которые позволяют нам очень эффективно работать в области туризма. В протоколе мы записали, что в ближайшем будущем разработаем механизм для облегчения визового барьера. Это позволит большему количеству людей посетить Беларусь. Это значит, что войдут новые игроки в сфере авиации, что цены на билеты между нашими странами начнут падать.

Беларусь заинтересована в более динамичном развитии взаимоотношений с Израилем. Об этом 4 сентября заявил заместитель премьер-министра Беларуси Михаил Русый в Минске на встрече совместного белорусско-израильского межправительственного комитета по торговому и экономическому сотрудничеству. Было отмечено, что у двух стран есть перспективы для развития взаимодействия в новых отраслях. В частности, в области недвижимости и высоких технологий. Обсудили также новые инвестиционные проекты и возможности расширения сотрудничества в области сельского хозяйства.

Михаил Русый, заместитель премьер-министра Беларуси:

Около 280 миллионов инвестиций с израильской стороны пришло в различные сферы на территорию Беларуси. Основополагающая сфера – развитие агропромышленного комплекса. Поступают новейшие технологии в развитие птицеводства, производства свинины, молочного скотоводства.

Гости пробудут в Беларуси по 6 сентября. На это время запланирован ряд встреч, в том числе в белорусском правительстве и Министерстве спорта и туризма. Также иностранная делегация побывает в центре олимпийской подготовки конного спорта и коневодства в Ратомке и на птицеводческом комплексе, построенном по израильским технологиям.