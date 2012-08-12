Руководитель шведского МИДа Карл Бильдт официальным заявлениям предпочел политический троллинг в интернете

Новости Беларуси. Срок аккредитации посла Швеции в Беларуси истек еще в мае, решили не продлевать. Тем более, что Минск и Стокгольм заранее договаривались обменяться новыми послами. И белорусская сторона, как предписывают в подобных ситуациях правила дипломатии, одновременно отозвала на родину посла Беларуси в Швеции. В ответ на обычное для дипломатов непродление аккредитации, МИД королевства выдворяет из страны двух старших сотрудников белорусского посольства, включая временного поверенного в делах. Тем самым состав нашего представительства в Стокгольме сокращен до двух младших сотрудников, не имеющих достаточных полномочий для руководства миссией.

МИД Беларуси:

В данных условиях невозможно обеспечение нормальных функций загранучреждения, в том числе предусмотренных ст.3 Венской конвенции о дипломатических сношениях.

В этой связи белорусская сторона вынуждена принять решение об отзыве своего Посольства в Швеции и возвращении всех сотрудников в Республику Беларусь. Соответствующие действия уже предпринимаются.

Одновременно, основываясь на принципе взаимности, зафиксированном в том числе в ст. 2 Венской конвенции, шведской стороне предложено отозвать свое посольство из Республики Беларусь до 30 августа 2012 г.

Антон Дударенок, кандидат исторических наук НИИ Теории и практики государственного управления Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Ответ на непродление аккредитации шведскому послу в Беларуси со стороны Швеции был абсолютно неадекватным и несопоставимым. Выслан белорусский посол в Швеции и 2 дипломата. Поэтому Беларуси сейчас крайне сложно защищать и поддерживать интересы белорусских граждан, находящихся в Швеции. В сложившейся ситуации, это последствия политики двойных стандартов, которые осуществляют государства ЕС.

Казалось бы, обычная дипломатическая процедура — кадровая ротация. В этом году, отслужив свой срок, в Беларусь покинули послы Германии, Великобритании, Венгрии и Литвы. Некоторые из этих мест уже заняты дипломатами-приемниками. И без скандалов. Но Швеция, видимо, решила выделиться, устроив из этого политическое шоу.

Анатолий Иванов, главный редактор еженедельника «Литовский курьер» (Литва):

Пример хлопания дверями — не лучший в дипломатии и политике вообще. Что касается смены посла Литвы, то пришло время сменить посла, заканчивается каденция. Это обычный ротационный этап. Это нормальная деятельность внешнеполитического ведомства и президентуры.

Белорусское внешнеполитическое ведомство подчеркивает, речь не идёт о разрыве дипотношений. Возвращение двустороннего взаимодействия на прежний уровень возможно лишь в случае, если шведская сторона в диалоге с Беларусью вернётся к соблюдению международных принципов.

Тем временем, руководитель шведского МИДа Карл Бильдт официальным заявлениям предпочел политический троллинг в интернете.

Карл Бильдт, министр иностранных дел Швеции:

Лукашенко теперь выбрасывает всех шведских дипломатов из Беларуси. Его страх перед правами человека достигает новых высот. Мы продолжаем строго соблюдать свои обязательства по поддержке свободы Беларуси и всех ее граждан. Они заслуживают свободы и прав так же, как и граждане остальных европейских стран.

Начальник Эрикссона Бильдт в своих посланиях сомнительной интернет-публике так же рассказал, что в Беларуси «боятся прав человека и раздражены шведской демократией». Впрочем, некоторые стандарты свободы той же Швеции иногда, действительно, пугают. В сравнении с ними «шведская семья» кажется чем-то невинным. Недавно один детсад, существующий за счет госбюджета этой страны, отменил половые различия. Теперь в нем мальчиков и девочек называют, местоимением «оно». Вот такой эксперимент. Кроме того, шведский институт провел исследование в «королевстве демократии», где выяснилось, что к примеру 40 процентов мусульман в этой стране чувствуют себя ущемленными в правах. Двойные стандарты существуют в области прав человека и свободы слова — доказательство тому история с руководителем сайта интернет-разоблачений Викиликс Джулианом Ассанжем. После публикации материалов, раскрывающих истинную, но неудобную для США правду, шведские прокуроры как по команде из-за океана сфабриковали для Ассанжа уголовное дело.

Всеволод Шимов, политолог:

Обвиняя неугодные страны в нарушении демократических норм, ущемлении прав, сам Запад во внутренних делах не на высоте тех норм и принципов которые сам исповедует. Неугодный деятель преследуется в уголовном порядке. Это политика двойных стандартов. У себя дома для своих мы допускаем такие вещи, а для внешних партнеров — можем на них давить.

Матеуш Пискорски, председатель Европейского центра геополитического анализа (Польша):

Господин Бильдт, как и некоторые другие европейские политики, имеют четкое задание проводить политику по ухудшению отношений по линии Евросоюз-Беларусь. И обратите внимание, что виток напряженности всегда появляется тогда, когда на Востоке идет очередная интеграционная волна. В данном случае мы говорим о создании Евразийского союза и очередные этапы таможенной интеграции Беларуси и России.

И вот такую демократию глава МИД швеции Бильдт пытается назвать эталонной и навязать Беларуси. При этом, по мнению политологов, страна с нереализованными имперскими амбициями, сегодня пытается доказать миру, что за последние 300 лет она избавились от великодержавных комплексов и занялась внутригосударственными проблемами. Видимо, неудачно.

Антон Дударенок, кандидат исторических наук НИИ Теории и практики государственного управления Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Эта политика находит отражение и в Швеции. Это и кризис семьи, и кризис межэтнических межконфессиональных отношений. Реакция Беларуси была закономерна. Политический троллинг стоит пресекать и реагировать на него. Беларусь не раз подтверждала свою конструктивную позицию, теперь очередь за шведской стороной.

Итогом конфликта станет отсутствие дипломатических представительств в обеих странах. А это повлечет за собой проблемы не только в политическом взаимодействии. Не имея связующего звена, в виде посольства, страдать будет и бизнес. Кстати, шведские компании, разместившие свои производства в Беларуси, комментировать эту тему по понятным причинам отказались. Неудобства придется пережить и обычным туристам. Белорусскую визу в Швеции теперь получать негде. А ведь миссия работала еще и как представительство Беларуси в Дании и Норвегии. Более того, ратующая за демократию европейская страна лишила белорусов, живущих в Скандинавии, права голоса на предстоящих выборах. А это, как известно, один из важнейших элементов демократии.

Лидия Ермошина, Председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Один участок на Швецию, Норвегию и Данию. Следовательно, никто из граждан Республики Беларусь, проживающих в этих странах, не смогут участвовать в выборах.

Анатолий Иванов, главный редактор еженедельника «Литовский курьер» (Литва):

Меньше всего Швеция в тот момент думала о белорусских избирателях. А получилось, что они сузили избирательное поле для избирателей, находящихся за границей, и тем самым ущемили их права.

Карлсон-Эриксон улетел, но обещал вернуться. Кстати, заключительная часть истории про человека с пропеллером у Астрид Линдгрен называлась «Карлсон, который живёт на крыше, проказничает опять». Так может, пускай и проказничает... на своей крыше.