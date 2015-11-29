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Россия вводит специальные экономические меры в отношении Турции

29 ноября 2015 11:15
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Новости России. Президент России подписал указ о применении специальных экономических мер в отношении Турции. На территорию России ограничен ввоз отдельных видов турецких товаров. Кроме того, запрещена или ограничена  деятельность находящихся под юрисдикцией Турции организаций.

С января российским компаниям запрещено брать на работу  турецких граждан. Приостанавливается действие безвизового режима, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Будет введен запрет и на чартерные воздушные перевозки между странами. Туроператорам поручили воздержаться от продажи туров на турецкие курорты.

Напомню, отношения между государствами серьезно ухудшились после того, как ВВС Турции 24 ноября сбили над территорией Сирии российский бомбардировщик «Су-24». 

# Санкции

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