Россия и США согласовали текст договора о сокращении стратегических наступательных вооружений

Договор должен быть подписан президентами России и США во время визита Барака Обамы в Москву.

Срок действия договора СНВ-1 истекает 5 декабря 2009 года. Он был подписан 30-31 июля 1991 года в Москве, а вступил в силу уже после распада СССР в 1994 году.

В январе 1993 года президентами двух стран Джорджем Бушем-старшим и Борисом Ельциным был подписан договор СНВ-2, который запрещал использование баллистических ракет с разделяющимися боеголовками.

Несмотря на то, что договор СНВ-2 был ратифицирован парламентами обеих стран, в силу он так и не вступил. Россия вышла из него в ответ на разрыв американцами договора по ПРО от 1972 года, передает БЕЛТА.