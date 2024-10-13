Роман Головченко прибыл в Оман с официальным визитом – изучили перспективы сотрудничества

Идея нового транзитного пути приобретает все больше сторонников. В их числе Оман. Султанат не раз заявлял, что готов присоединиться к торговой инициативе. Видит в этом перспективы и позиционирует себя как одного из лидеров в логистике между Евразией и Африкой. А еще Оман – один из важнейших партнеров Беларуси на Ближнем Востоке. На Неделе Глеб Прокофьев преодолел 7 тысяч километров, несколько часовых поясов, чтобы изучить настоящее и будущее белорусско-оманских отношений.

Взаимный интерес большой. Сейчас дело за глобальной ревизией общих возможностей, и конкретным планом действий. Сегодня правительственный борт приземлился в Маскат. Только Спустившись с трапа, Роман Головченко провел первые переговоры в Маскате.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

У нас очень динамично развивались отношения. Ну вы знаете, что потом произошло в мире много событий: пандемия, экономические кризисы.

Минск и Маскат отдаляет расстояние в почти 7 тысяч километров. Но это не преграда. Оман для нашей страны важнейший партнер на Ближнем Востоке. Сегодня делаем ставку на активизацию белорусско-оманского сотрудничества по всему спектру. Оман сегодня называют региональным логистическим центром. Экономика страны работает по принципу восточного базара: сюда со всех сторон стекаются и продавцы и покупатели. И это не случайно. 8 крупных портов, морские маршруты к странам Персидского залива, Азии и Африки. Для Беларуси это реальные перспективы выйти на эти рынки. Причем, на весьма интересных условиях. Свободная экономическая зона в Сохаре – одно из них.

Мадху Суданан, руководитель отдела маркетинга пищевого завода «Оман»:

В той промышленной зоне Сохара правительство предоставило нам множество объектов. Земля по очень сниженной арендной плате.А также электричество и вода, все те удобства, которые они нам предоставляют. Это очень хорошая поддержка со стороны правительства Омана. Город в городе, где сконцентрировалось несколько десятков крупный производств. Одно из них выпускает широкую линейку детского питания. С белорусским вкусом. Главный ингредиент – сухое молоко, изготовленное в Минске.

