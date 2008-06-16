Таково мнение разработчиков нового законодательного акта. Сегодня в Парламенте обсуждали, по каким правилам будут работать отечественные средства массовой информации, когда документ вступит в силу.

Депутаты и чиновники пришли к мнению, что подготовленный проект закона "О средствах массовой информации" не предполагает каких-либо запретительных мер в отношении СМИ.

Уже больше 10 лет белорусские СМИ живут по старым законам. Предыдущая версия Закона о средствах массовой информации датируется 1995 годом. Разработка нового закона о СМИ ведется уже более пяти лет. Как оказалось, разработать новые правила игры на информационном рынке – задача не из простых: этот рынок меняется стремительнее, чем законодательство.

Директор одного из крупнейших информагентств страны Дмитрий Жук с сегодняшнего дня проект закона о СМИ держит в качестве настольной книги. Изучает с утра: все правила игры на информпространстве Беларуси теперь все – в этой небольшой брошюре.

Новый закон о СМИ еще не появился, а его уже активно обсуждают. Особенно представители Интернет-части отечественного информационного пространства. Самое большое опасение, которое вызывает будущий нормативный акт: приравняют ли Интернет к средствам массовой информации и будут ли, соответственно регулировать, такую деятельность.

У депутатов сегодня было первое обсуждение законодательства о СМИ. В Палате представителей первое чтение прошло при активном участии представителей Администрации Президента и руководителей отраслевых министерств. Разработчики доказывали: проект закона "О СМИ" не носит ограничительного характера.

Министерство информации Беларуси заявило о соответствии подготовленного проекта закона "О средствах массовой информации" международным нормам и стандартам. Впрочем, журналисты – народ особый: ждут опубликования нового закона, чтобы лично убедиться, как изменятся правила игры на информационном поле.

