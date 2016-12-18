Пример многовекторной политики и настроенности на диалог: Александр Лукашенко вручил верительные грамоты послам

Новости Беларуси. На неделе послы 11 государств вручили Президенту Александру Лукашенко верительные грамоты. Зачастую в этом дипломатическом протоколе отражается вся внешняя политика государства. Важен и состав стран, и широта географии, и о чем гворили после церемонии. На этот раз больше всего было представителей Евросоюза. Рядом с ними послы и таких экзотических стран, как Буркина-Фасо.

Еще один интересный момент – верительная грамота от канадского посланника. После 13-летнего перерыва один из стратегических и географически самых близких партнеров США спешит выстраивать новые мосты с Беларусью.

Многовекторная политика и настроенность на диалог. Широкая география сотрудничества и возможность проехать вокруг света всего за один день. От соседней Литвы до далеких Индонезии и Буркина-Фасо. Представители ЕС, Азии, Африки, Северной Америки и даже посланник Ватикана. Настоящий парад континентов.

Всего 11 новых диппредставителей. Их неделя началась с новой жизненной страницы – уже с белорусским акцентом.

Все строго по дипломатическому протоколу. Ко Дворцу Независимости машины диппредставителей подъезжают с интервалом не более минуты. В руках – верительные грамоты.

Николай Семилетников, ветеран дипломатической службы:

Этот документ пишется от имени и подписывается главой государства, который аккредитует, направляет нам данного человека. В этой грамоте говорится, что, «направляя гражданина такого-то, прошу верить всему тому, что он будет сообщать вам (обращаясь к нашему Президенту) от моего имени или от имени моего правительства».

Ветеран диппротокола – так себя сегодня называет Николай Алексеевич – 10 лет проработал первым секретарем при посольстве Германии. Говорит, Беларусь во многом стала первооткрывателем. Так, грамоты у нас вручают не персонально, а сразу нескольким послам. Чуть позже этому примеру последовала Россия. А вот в других странах традиции свои. Взять, к примеру, Англию.

Николай Семилетников, ветеран дипломатической службы:

Точно так же вручается верительная грамота индивидуально, а затем возвращается. И, возвратившись к посольству, наш новый посол благодарит лошадок, которые его довезли, морковкой.

Еще до официальной церемонии активное обсуждение. В кулуарах. Сразу здесь видна и география партнерства. Читается по национальным костюмам. Вот посол Индонезии пришел в национальной мужской юбке. А посол Финляндии надел колоритную бабочку вместо традиционного галстука.

А это уже две дамы – послы Монголии и Эстонии. В таком представительном мужском обществе решили придержаться делового дресс-кода. Как-никак в их работе о контактах и контрактах говорить нужно с мужской обстоятельностью, пусть и с присущим женским обаянием.

Они заканчивали Гарвард, университеты Мельбурна и Вашингтона. Юристы, политологи, экономисты, а теперь еще и представители самых разных стран. Это третья в 2016 году церемония.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

На международной арене современная Беларусь воспринимается как надежный и предсказуемый партнер. Неслучайно она все чаще ассоциируется с «островком стабильности» в регионе, исповедуя такие ценности, как исключительные миролюбие и безопасность. Мы неизменно выступаем за решение конфликтных ситуаций цивилизованным путем за столом переговоров.

Франция, Литва, Эстония, Люксембург. А еще на неделе открыты исторические страницы. К примеру, в отношениях официальных Минска и Оттавы. Последний раз канадский посол вручал верительные грамоты в 2003 году.

Объем белорусско-канадского товарооборота за 2016 год не слишком большой – всего 68 миллионов долларов. Потенциал намного больше. Уверен в этом и Стивен де Бор. Политолог по образованию, он не один год проработал в МИДе. Поэтому о географии и многовекторности знает не понаслышке.

Стивен де Бор, Чрезвычайный и Полномочный Посол Канады в Республике Беларусь:

Мы намерены уделить особое внимание развитию мирного диалога, который инициировала Беларусь. В приоритете – торгово-экономическое сотрудничество. В принципы, готовы сотрудничать во всех сферах.

А это новый представитель Папы Римского в нашей стране. На дипломатической службе в Ватикане с 1996 года. И вот в личной биографии белорусская география.

Кстати, в Ватикане Александр Лукашенко бывал. В мае встретился с Папой Римским Франциском и пригласил его посетить Синеокую. Как признается Габор Пинтер, он как раз и приехал организовывать этот визит. При общении с журналистами посланник Ватикана свое знание русского языка демонстрировать не стал. На английском привычнее. Пока.

Габор Пинтер, Апостольский нунций в Республике Беларусь:

Я смотрю очень оптимистично на перспективу развития двухсторонних отношений. С ожиданием смотрю в будущее.

О совместном будущем страны говорили не раз. С одной из крупнейших экономик среди стран АСЕАН, Индонезией, мы настроены укреплять кооперационные связи. Инвестиций ждем от Люксембурга. Как-никак названый финансовый центр Европы. С Финляндией сотрудничать готовы в энергетике, лесопользовании и деревопереработке. Активно ищем точки соприкосновения с африканским континентом.

Александр Лукашенко:

Беларусь уже имеет положительный опыт кооперации с Буркина-Фасо по поставкам технической продукции. Думаю, новый посол станет надежным проводником информации обо всех существующих возможностях нашего взаимодействия. Эритрея является для нас тем направлением, где еще многое предстоит осуществить. Но я уверен, что совместными усилиями мы найдем пути для успешного развития сотрудничества на благо наших стран.

Уже потом символический бокал шампанского и неформальный разговор. Здесь все послы подтвердят: географически далекие друг от друга республики на самом деле близки по духу и дружеским подходам. А потом сядут все в те же машины. Правда, уже отмеченные флагами государств, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Привыкших жить в разных часовых поясах, теперь всех послов объединяет минское время, к которому иностранным гостям предстоит привыкать. Как, к примеру, представителям южных стран еще и к переменчивой белорусской погоде.