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Президент Узбекистана посетит Беларусь с официальным визитом 31 июля

31 июля 2019 06:32
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Новости Беларуси. Президент Узбекистана 31 июля прибудет в Минск с официальным визитом. Шавкат Мирзиёев встретится с Александром Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Главы государств обсудят перспективы сотрудничества в политической, экономической, гуманитарной сферах, а также актуальные вопросы региональной и международной повестки. Предполагается, что президент Узбекистана посетит Парк высоких технологий: страна особенно заинтересована в сотрудничестве с белорусскими IT-компаниями.

Президент Узбекистана посетит Беларусь с официальным визитом 31 июля-1

# Беларусь-Узбекистан # Шавкат Мирзиеев # Фотофакт

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