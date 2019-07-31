Президент Узбекистана посетит Беларусь с официальным визитом 31 июля

Новости Беларуси. Президент Узбекистана 31 июля прибудет в Минск с официальным визитом. Шавкат Мирзиёев встретится с Александром Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

26 соглашений и более 20 контрактов: первые итоги работы I Форума регионов Беларуси и Узбекистана

Главы государств обсудят перспективы сотрудничества в политической, экономической, гуманитарной сферах, а также актуальные вопросы региональной и международной повестки. Предполагается, что президент Узбекистана посетит Парк высоких технологий: страна особенно заинтересована в сотрудничестве с белорусскими IT-компаниями.