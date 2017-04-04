Президент подписал Указ о присуждении государственных премий достойным людям страны

Новости Беларуси. Государственные премии присуждены указом Президента достойным людям страны. Среди них – ведущие специалисты в области медицины, известные далеко за рубежом и уже почти легенды суверенной Беларуси Олег Руммо и Юрий Островский. В области науки и техники премии удостоены также сотрудники Национальной академии наук и предприятия Интеграл. За значительные творческие достижения отмечен коллектив театра оперы и балета. Это либретто белорусского авторства. История рассказанная Владимиром Короткевичем, воплощенная в музыке Дмитрием Смольским и поставленная на сцене Большого. Лучшие актеры в атмосфере 17 века. Это на Могилевской по сюжету закипели любовные страсти. Декорации достоверные , исторические, но возможности сцены самые современные. А весь масштаб любовной трагедии — передают более сотни актеров и каскадеров.

Оксана Волкова, заслуженная артистка Республики Беларусь:

Настолько вот эта тема наша историческая белорусская хороша именно для исполнения оперного произведения и потрясающие выписанные образы, как женские, так и мужские и, конечно, труппа очень ждала этой работы.

Петь этот спектакль очень приятно – по-настоящему. Декорации достоверные, исторические, но возможности сцены самые современные, а весь масштаб любовной трагедии передают более сотни актёров и каскадеров. Постановка «Седая легенда». За значительные творческие достижения в развитии музыкального искусства, пропаганду духовных ценностей коллектив Национального академического Большого театра оперы и балета удостоен Гососударственной премии в области литературы, искусства и архитектуры. Лауреатом также стал композитор Владимир Кондрусевич. Автор музыки к балету «Мефисто», мюзиклам «Стакан воды», «Джулия», «Байкер» и «Софья Гольшанская». Александр Лукашенко сегодня подписал указ О присуждении Государственных премий 2016 года. Впрочем, прежде чем принять такое решение – Президент лично ознакомился с претендентами и их работами. Ровно, как с соискателями государственной премии в области науки и техники. Увидеть все своими глазами, категорически исключить формальный подход, это личная инициатива главы государства. Конкуренция и среди культурных, и среди научных достижений высока. Но решение принято. За разработку и внедрение технологий трансплантации органов у детей и взрослых премия присуждена сотрудникам 9 городской клинической больницы и Республиканского научно-практического центра «Кардиология».

Олег Руммо, руководитель Республиканского научно-практического центра трансплантации органов и тканей:

Количество операций, которые выполняются сейчас, это более 53 операций на один миллион жителей по трансплантации органов. Поэтому это очень хороший достойный европейский, мировой показатель.