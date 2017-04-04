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Президент подписал Указ о присуждении государственных премий достойным людям страны

04 апреля 2017 10:33
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Новости Беларуси. Государственные премии присуждены указом Президента достойным людям страны. Среди них – ведущие специалисты в области медицины, известные далеко за рубежом и уже почти легенды суверенной Беларуси  Олег Руммо и Юрий Островский.

В области науки и техники премии удостоены также сотрудники Национальной академии наук и предприятия Интеграл.

За значительные творческие достижения  отмечен коллектив театра оперы и балета.

Это либретто белорусского авторства.  История рассказанная Владимиром Короткевичем, воплощенная в музыке Дмитрием Смольским и поставленная на сцене Большого. Лучшие актеры в атмосфере 17 века.

Это на Могилевской по сюжету закипели любовные страсти. 

Декорации достоверные  , исторические, но возможности сцены самые современные. А весь масштаб  любовной трагедии — передают более сотни актеров и каскадеров.

Президент подписал Указ о присуждении государственных премий достойным людям страны -1

Оксана Волкова, заслуженная артистка Республики Беларусь:
Настолько вот эта тема наша историческая белорусская хороша именно для исполнения оперного произведения и потрясающие выписанные образы, как женские, так и мужские и, конечно, труппа очень ждала этой работы.

Петь этот спектакль очень приятно  – по-настоящему.

Декорации достоверные, исторические, но возможности сцены самые современные, а весь масштаб любовной трагедии передают более сотни актёров и каскадеров.

Постановка «Седая легенда». За значительные творческие достижения в развитии музыкального искусства, пропаганду духовных ценностей  коллектив Национального академического Большого театра оперы и балета удостоен Гососударственной премии в области литературы, искусства и архитектуры. 

Лауреатом также стал композитор Владимир Кондрусевич. 

Автор музыки к балету «Мефисто», мюзиклам «Стакан воды», «Джулия»,  «Байкер» и «Софья Гольшанская».

Александр Лукашенко сегодня подписал указ О присуждении Государственных премий 2016 года. Впрочем, прежде чем принять такое решение – Президент лично ознакомился с претендентами и их работами. Ровно, как с соискателями государственной премии в области науки и техники.

Увидеть все своими глазами, категорически исключить формальный подход,  это личная инициатива главы государства.   Конкуренция и среди культурных, и среди научных достижений высока. Но решение принято.

За разработку и внедрение технологий трансплантации органов у детей и взрослых

премия присуждена сотрудникам 9 городской клинической больницы и Республиканского научно-практического центра «Кардиология».

Президент подписал Указ о присуждении государственных премий достойным людям страны -4

Олег Руммо, руководитель  Республиканского научно-практического центра трансплантации органов и тканей:
Количество операций, которые выполняются сейчас, это более 53 операций на один миллион жителей по трансплантации органов. Поэтому это очень хороший достойный европейский, мировой показатель.

Я думаю, мы в ближайшее 5 лет поднимем до где 60-70.

Это уже 10 самых передовых стран. Это значит, что все, что будет связано с белорусской трансплантацией, в мире будет считаться как не просто топ, а супер топ.

Отечественные специалисты ежегодно делают более 400 операций по пересадке отдельных органов, а также комплексную трансплантацию. Наша страна в пятерке лучших в Европе в области пересадки почек.

Белорусский опыт приезжают перенимать медики со всего мира.

За последние пять лет стажировку у нас прошли более 200 иностранных специалистов.  Похвастаться своими достижениями вправе и сотрудники предприятия  «Интеграл» и «Планар» за разработку и промышленное производство инновационной продукции. Они также удостоены госпремии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Оксана Волкова # Олег Руммо # Госнаграды

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