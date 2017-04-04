Президент подписал Указ о присуждении государственных премий достойным людям страны
Новости Беларуси. Государственные премии присуждены указом Президента достойным людям страны. Среди них – ведущие специалисты в области медицины, известные далеко за рубежом и уже почти легенды суверенной Беларуси Олег Руммо и Юрий Островский.
В области науки и техники премии удостоены также сотрудники Национальной академии наук и предприятия Интеграл.
За значительные творческие достижения отмечен коллектив театра оперы и балета.
Это либретто белорусского авторства. История рассказанная Владимиром Короткевичем, воплощенная в музыке Дмитрием Смольским и поставленная на сцене Большого. Лучшие актеры в атмосфере 17 века.
Это на Могилевской по сюжету закипели любовные страсти.
Декорации достоверные , исторические, но возможности сцены самые современные. А весь масштаб любовной трагедии — передают более сотни актеров и каскадеров.
Оксана Волкова, заслуженная артистка Республики Беларусь:
Настолько вот эта тема наша историческая белорусская хороша именно для исполнения оперного произведения и потрясающие выписанные образы, как женские, так и мужские и, конечно, труппа очень ждала этой работы.
Петь этот спектакль очень приятно – по-настоящему.
Декорации достоверные, исторические, но возможности сцены самые современные, а весь масштаб любовной трагедии передают более сотни актёров и каскадеров.
Постановка «Седая легенда». За значительные творческие достижения в развитии музыкального искусства, пропаганду духовных ценностей коллектив Национального академического Большого театра оперы и балета удостоен Гососударственной премии в области литературы, искусства и архитектуры.
Лауреатом также стал композитор Владимир Кондрусевич.
Автор музыки к балету «Мефисто», мюзиклам «Стакан воды», «Джулия», «Байкер» и «Софья Гольшанская».
Александр Лукашенко сегодня подписал указ О присуждении Государственных премий 2016 года. Впрочем, прежде чем принять такое решение – Президент лично ознакомился с претендентами и их работами. Ровно, как с соискателями государственной премии в области науки и техники.
Увидеть все своими глазами, категорически исключить формальный подход, это личная инициатива главы государства. Конкуренция и среди культурных, и среди научных достижений высока. Но решение принято.
За разработку и внедрение технологий трансплантации органов у детей и взрослых
премия присуждена сотрудникам 9 городской клинической больницы и Республиканского научно-практического центра «Кардиология».
Олег Руммо, руководитель Республиканского научно-практического центра трансплантации органов и тканей:
Количество операций, которые выполняются сейчас, это более 53 операций на один миллион жителей по трансплантации органов. Поэтому это очень хороший достойный европейский, мировой показатель.
Я думаю, мы в ближайшее 5 лет поднимем до где 60-70.
Это уже 10 самых передовых стран. Это значит, что все, что будет связано с белорусской трансплантацией, в мире будет считаться как не просто топ, а супер топ.
Отечественные специалисты ежегодно делают более 400 операций по пересадке отдельных органов, а также комплексную трансплантацию. Наша страна в пятерке лучших в Европе в области пересадки почек.
Белорусский опыт приезжают перенимать медики со всего мира.
За последние пять лет стажировку у нас прошли более 200 иностранных специалистов. Похвастаться своими достижениями вправе и сотрудники предприятия «Интеграл» и «Планар» за разработку и промышленное производство инновационной продукции. Они также удостоены госпремии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.