Прямой эфир

Президент Египта издал новую конституционную декларацию страны, которая автоматически аннулирует прежнюю, подписанную 22 ноября

09 декабря 2012 11:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Египта. Президент Египта издал новую конституционную декларацию страны, которая автоматически аннулирует прежнюю, подписанную 22 ноября. Также Мухаммед Мурси подписал указ, согласно которому дата проведения референдума остается без изменения – 15 декабря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне прошли консультации президента с представителями ряда политических сил. Главными требованиями противников правительства пришедшего к власти после «Арабской революции» были отсрочка референдума и полная отмена ноябрьской Конституции. В противном случае – всеобщая забастовка.

# Массовые беспорядки в Египте

Другие новости рубрики

Все новости
Что будет зависеть от Украины в 2013 году и проживет ли СНГ еще 50 лет? Интервью с первым заместителем председателя исполкома СНГ Владимиром Гаркуном
08 декабря 2012 23:04

Что будет зависеть от Украины в 2013 году и проживет ли СНГ еще 50 лет? Интервью с первым заместителем председателя исполкома СНГ Владимиром Гаркуном

21 год назад официально распался СССР
08 декабря 2012 17:20

21 год назад официально распался СССР

В Бельгии повышен уровень террористической угрозы из-за премьеры фильма «Невинный пророк»
07 декабря 2012 17:36

В Бельгии повышен уровень террористической угрозы из-за премьеры фильма «Невинный пророк»