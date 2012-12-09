Новости Египта. Президент Египта издал новую конституционную декларацию страны, которая автоматически аннулирует прежнюю, подписанную 22 ноября. Также Мухаммед Мурси подписал указ, согласно которому дата проведения референдума остается без изменения – 15 декабря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне прошли консультации президента с представителями ряда политических сил. Главными требованиями противников правительства пришедшего к власти после «Арабской революции» были отсрочка референдума и полная отмена ноябрьской Конституции. В противном случае – всеобщая забастовка.