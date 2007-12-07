Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл в Венесуэлу

Это первый официальный визит главы белорусского государства в эту латино-американскую страну.

Самолет Президента приземлился в аэропорту Каракаса сегодня ночью. Александру Лукашенко была организована торжественная встреча. У трапа белорусского лидера встречал министр иностранных дел Венесуэлы и рота почетного караула.



Программа дня началась с возложения венка к мемориалу национальному герою Симону Боливару. Мероприятие состоялось в мемориальном комплексе под названием "Национальный Пантеон". Отметим, что это первый визит главы белорусского государства в Венесуэлу.

Затем состоялась встреча Александра Лукашенко с Уго Чавесом. Встреча проходила в резиденции президента Венесуэлы.

На сегодня же запланировано открытие первой Национальной выставки Беларуси. На ее открытие приглашены руководители Кубы, Боливии и Никарагуа.

