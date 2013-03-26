Новости Беларуси. Постоянное представительство Беларуси при ООН отмечает 55-летие. Наша республика является одной из основателей Организации Объединенных Наций. Решение об открытии представительства было принято 26 марта 1958 года. С тех пор белорусские дипломаты активно участвовали в разработке и принятии актуальных проектов.

Большое внимание было уделено реализации инициативы, которую выдвинул президент Беларуси на саммите ООН в 2005 году. Это проект по формированию глобального партнерства против рабства и торговли людьми, развитие взаимодействия с Детским фондом ООН по реализации проектов, направленных на воспитание и охрану здоровья детей в Беларуси. Особое место занимает чернобыльская тематика.

Постоянное представительство при ООН обеспечивает участие белорусских делегаций в работе главных органов организации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Савиных, начальник управления информации - пресс-секретарь Министерства иностранных дел Республики Беларусь:

Республики Беларусь постоянно вносила различные инициативы, которые находили поддержку у других государств-членов ООН. Достаточно вспомнить последние инициативы. Это инициатива по борьбе с торговлей людьми, по обмену энергетическими технологиями, по учету интересов будущих поколений и многое другое. За 55 лет значение постоянного представительства в ООН не только не снизилось, но и постоянно увеличивается.