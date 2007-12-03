Посольство Беларуси начало работу в Венесуэле

Сегодня сотрудничество между двумя странами развивается очень активно, Страны - стратегические партнеры. Уровень двусторонних отношений позволяет развивать контакты во всех сферах - политической, экономической, научно-технической, культурной, образовательной. Венесуэла на протяжении последних 5 лет динамично развивается. Ежегодный рост ВВП в стране - 108-109%. По уровню хозяйственного развития и экономического потенциала Венесуэла традиционно входит в число ведущих государств региона.