Парламентские выборы в Беларуси. В голосовании примут участие более 7,5 млн человек

Новости Беларуси. Более 7,5 млн человек примет участие в голосовании на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания Беларуси. Они состоятся уже через 12 дней.

11 сентября в Центризбиркоме отметили основные тенденции хода нынешней кампании. Всего 364 кандидата претендуют на место в Овальном зале. Следить за выборами будут 389 международных наблюдателей. Именно столько получили аккредитацию на данный момент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Что касается агитации, ее многие претенденты на депутатское кресло попросту игнорируют: мало встреч с избирателями, нет активности на тех же дебатах, некоторые и вовсе не печатают листовки.

Ряд кандидатов и вовсе пытаются обойти закон. К примеру, одну на троих предвыборную программу попытались представить претенденты сразу в нескольких печатных изданиях.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Они представили общую, единую программу за тремя подписями на 12 тысяч знаков. Каждому было предоставлено по четыре тысячи. Поскольку закон не предусматривает объединение программ (у нас можно только изготовить совместную печатную продукцию), то им было отказано. Редакции газет сообщили указанным лицам, что не опубликуют программу в таком виде и что им нужно каждому представить программу. Что они сделали? Они технически разделили одну программу на три части, в конце написали «продолжение следует в программе следующего» и опять расписались и представили. В общем, роман Дюма.

Данные заявления будут вынесены на рассмотрение наблюдательного совета по информационным спорам, образованном при Центральной избирательной комиссии.