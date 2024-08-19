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Парламентская делегация Пакистана прибыла с официальным визитом в Беларусь

19 августа 2024 08:09
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Минск и Исламабад расширяют сотрудничество. В Беларусь с официальным визитом прибыла парламентская делегация Пакистана. В столичном аэропорту гостей встретил заместитель председателя Палаты представителей Вадим Ипатов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Парламентская делегация Пакистана прибыла с официальным визитом в Беларусь-2

В приветственной беседе стороны отметили схожие подходы и взгляды на современное мироустройство. Беларусь и Пакистан будут продолжать практику взаимной поддержки на международной арене. Укреплять взаимодействие намерены в политической, экономической и гуманитарной сферах.

В ходе визита запланированы переговоры с председателем Палаты представителей Игорем Сергеенко и председателем Совета Республики Натальей Кочановой. В течение нескольких дней гости также посетят промышленные флагманы Беларуси, изучат опыт нашей страны в сфере сельского хозяйства, познакомятся с культурой и историей. А уже сегодня они побывают в музее Великой Отечественной войны.

# Беларусь-Пакистан

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