Новые руководители сразу в четырех министерствах Беларуси (ВИДЕО)

Изменения коснулись также «Интеграла», белорусского посольства в Германии и ряда местных исполкомов.

Три кадровых решения буквально в этом месяце уже касались Правительства. И вот очередное обновление Совета министров. Сразу четыре министерства и ключевое для страны ведомство – Госкомитет по науке и технологиям. Для всех – работа в новой должности будет хорошо знакомой. К примеру, Александр Радевич – назначенный Министром промышленности, производственник, пришёл с поста гендиректора «Гродно Азота». Проблемы отрасли знает изнутри. Требования Президента остаются прежними —— под запретом работа на склад и сокращение производства. Ситуацию изучить тщательно необходимо на каждом предприятии.

Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды уже с завтрашнего дня станет руководить Владимир Цалко — бывший заместитель Министра по чрезвычайным ситуациям. Александр Лукашенко сегодня вновь подтвердил своё особое отношение к этому ведомству. И Год Родной земли – хорошая возможность придать новое ему дыхание.

Словосочетание — «наведение порядка» — звучало сегодня в адрес всех назначенцев. В их числе и новый министр спорта и туризма — Олег Качан, пришедший с поста начальника управления физкультуры Миноблисполкома. И здесь, заметил, глава Государства порядок должен быть во всём. Отрасли, похоже, нужны новые люди, чтобы на созданной хорошей спортивной базе достигать максимальных результатов.

Под пристальным вниманием и Министерство транспорта и коммуникаций. Беларусь – центр Европы, и сегодня, подчеркнул Президент, в работе главное эффективность и деньги, заработать которые, в частности, можно на транзите. Министром назначен Иван Щербо. Ранее он был заместителем.

С места заместителя на пост Председателя Госкомитета по науке и технологиям поднялся Игорь Войтов. Глава Государства напомнил, что деньги будут выделяться только на прорывные технологии, дающие реальную прибыль стране. И к ведомству применимы практически все требования, что и к Минпрому.

Диппредставительство Беларуси в Германии — одного из основных наших европейских партнёров — возглавил Андрей ГирО. Он был начальником Главного консульского управления внешнеполитического ведомства. Хорошие сложились отношения и в торговле, и в политике.

Сегодня же Александр Лукашенко дал согласие на назначение Виталия Солодухи гендиректором завода "Интеграл", Игоря Жука заместителем председателя Гродненского облисполкома и Михаила Омельянчука председателем Крупского райисполкома. Что касается местной исполнительной власти, это люди, которые всегда на виду, им предстоит вплотную решать проблемы людей.

Требование, которое в равной степени отнести можно ко всем новым руководителям – не тратить время на раскачку, а сразу же приступать к решению проблем.