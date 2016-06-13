Новые лица в местной власти и дипкорпусе: Президент принял ряд кадровых решений

Новости Беларуси. Под знаком кадровых решений. Президент Беларуси 13 июня назначил глав дипломатических представительств нашей страны за рубежом, также пополнение в региональной вертикали, государственных организациях, некоторых вузах и министерствах. Всего должности получили 28 человек.

Общаясь с новыми руководителями, Александр Лукашенко сформулировал основные задачи, которые предстоит решать на местах. Прежде всего, это вопросы сельского хозяйства, реального сектора экономики, конкретные проблемы в жизни людей. Поэтому Президент потребовал с первого же дня работать жестко и принципиально.

Кадровый день у Президента начался с должностей в местных органах управления. В нескольких районных исполкомах теперь новые руководители. Свежая кровь поможет подтянуть прогнозные показатели там, где раньше это не удалось.

Ценные кадры – на особом счету. Тем более в такие непростые времена. А вот те, кто не справляется с обязанностями, ни в коем случае не должны пересаживаться из одного кресла в другое – в очередной раз обращает внимание глава государства.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Хороших руководителей надо серьезнейшим образом поддерживать, особенно председателей райисполкомов. По многим причинам это, наверное, самая непростая работа. Отдыхать, увы, нам не приходится. Как были вы лицом к лицу с людьми на передовой, так вы и остаетесь. Я очень рассчитываю и надеюсь, что мы сможем справиться с теми вызовами, которые бросило нам время. Мы просто обязаны справиться, другого у нас пути нет. Поэтому убедительно вас прошу: разбирайтесь быстро с кадрами, не ослабевая давление на реальный сектор экономики. Невозможного ничего нет. Мой вам совет: никого не слушайте, что что-то сегодня невозможно сделать. В наше время возможно сделать все, если только захотеть. Поэтому убедительно вас прошу: с первого же дня начинайте работать. Жестко и принципиально. И смотрите: вы у всех на виду, я всегда председателей райисполкомов об этом предупреждаю.

Экономика и еще раз экономика. Работа на районном уровне едва ли не самая сложная и самая ответственная. Потому кадры подбирались так тщательно – с опытом решения экономических вопросов, или хорошим знанием сельского хозяйства. Например, в должности руководителя Березовского райисполкома согласован Леонид Мартынюк, ранее возглавлявший комитет экономики Брестского облисполкома. А вот в Мостовском районе руководить будет Юрий Валеватый: он отвечал за сельское хозяйство и продовольствие в Волковысском регионе. За решение приоритетных для страны задач (новые рабочие места, эффективная работа сельхозпредприятий) ответственность в стране персональная. Лежит как раз на руководителях регионов.

Сергей Дмитров, председатель Лоевского райисполкома:

Раскачиваться времени у нас нет, поэтому надо действовать быстро, оперативно. Одним из направлений развития района является развитие агробизнеса. В целом район сельскохозяйственный, предприятия небольшие, компактные. Есть все перспективы, дабы улучшить состояние и благосостояние наших граждан.

Юрий Валеватый, председатель Мостовского райисполкома:

Здоровая экономика – это здоровая семья, здоровое общество. У каждого из нас, работающего на своих местах, есть внутренние резервы, которые, в первую очередь, имеются в коллективах. Это дисциплина, порядок, диктат технологий.

Решать экономические задачи предстоит и дипломатам. Причем не только расширять сотрудничество, а вносить, если понадобится, конкретные предложения по экспортной продукции руководителям предприятий и соответствующих ведомств.

Неизменное требование главы государства – посол – это как министр торговли на дальних рубежах. А география сегодняшних назначений действительно широка – от Кореи до Бразилии.

Александр Лукашенко:

Вы представляете страну. Потом, вы едете туда не для того, чтобы в белых воротничках и манжетах от рубашки хотите представлять страну. За плечами главный вопрос, который вы должны нести, - экономика, экспорт. Это главное. По этим вопросам мы, прежде всего, будем вас оценивать. Мы не ставим перед вами каких-то глобальных неразрешимых задач или не ставим вас перед неразрешимыми проблемами. Давайте, каждый год понемногу, но прибавляйте. Наша продукция вам всем известна. Вы люди опытные. Вот мое требование к вам – быть объективными, честными, поскольку вы представляете Президента и страну, и толкать экспорт, экономику только вперед. Мы на вас очень рассчитываем. Я говорю об экспорте. Буквально во все эти страны, может, где-то сложнее будет. Настаивайте. Требуйте жестко. Я не думаю, что министр прячет вашу информацию и не доводит до министерств. Доводит. Но обратная связь у нас еще отсутствует. Если посол требует что-то от министра, значит, надо взять на контроль и заставить министерство и конкретное предприятие в этом направлении работать. Должны быть конкретные деловые предложения.

Бельгия, например. Один из наших основных торговых партнеров в ЕС. По итогам прошлого года — седьмое место в графе «экспорт». Среди европейских стран. Наши поставки на сумму почти 170 миллионов долларов.

Александр Михневич, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Королевстве Бельгия:

Две главнейшие позиции сегодня – это алмазы и калийные удобрения. Но у нас производится еще огромная гамма продукции, которую надо настойчиво продвигать, тем более Бельгия вошла в 15 ближайших наших партнеров. И надо удержать это, а может быть, и перемещать на более высокие позиции.

Кстати, Александра Михневича — именно он будет представлять интересы страны в Бельгии — на посту первого заместителя министра иностранных дел сменит Андрей Евдоченко. Прочные соседские связи с Украиной уже налажены, выводить их на новый уровень отныне предстоит Игорю Соколу.

Игорь Сокол, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Украине:

Для нас Украина – это вторая страна по товарообороту, третья страна по экспорту. Беларусь для Украины является страной, которая стабильно входит в пятерку ближайших стран по товарообороту. И статистика первых четырех месяцев уже этого года показывает, что рост товарооборота на 20% к соответствующему периоду прошлого года. Вот из этого исходить надо. И задачи, те, которые поставил Президент сегодня, не новы: экспорт, экспорт и экспорт.

Научная работа и новые востребованные белорусской экономикой специальности. Главные требования к ректорам университетов.

Александр Лукашенко:

Вы всегда на пике, вы никогда из активной жизни не уйдете, потому что у вас объект вашей деятельности такой, что он не позволит вам уйти от активной жизненной позиции. Это молодежь, продвинутая, толковая, умная молодежь. Это огромный потенциал Беларуси. И они должны объективно, честно приносить пользу нашей стране и представлять нашу родину, нашу страну.

Глава государства с теплотой вспоминает и о своем педагогическом образовании. Он не раз посещал вузы и с удовольствием общался со студентами. Пользуясь случаем, вновь назначенный ректор Гомельского университета приглашает Президента в гости. Александр Лукашенко приглашение принимает.

Александр Лукашенко:

Я должен почувствовать, чем живет нынешняя студенческая молодежь. И ответить на животрепещущие вопросы по животрепещущим проблемам, которые сегодня существуют у нас. Поэтому спасибо за приглашение, я обязательно у вас побуду. Может быть, даже в этом году, в начале года, когда вы уже втянетесь в учебный процесс.

Гомельский университет – это 13 факультетов. А помимо того научная работа, международные лаборатории. Например, совместные с Китаем или Польшей. Впрочем, хорошо справляются в вузе и с прямыми обязанностями кузницы кадров.

Сергей Хахомов, ректор УО «Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины»:

За последний год мы открыли несколько востребованных в стране и регионе специальностей, в частности это электронные системы безопасности, на математическом факультете открыли специальности, связанные с IT-технологиями. Поэтому я считаю, что в данной области число специалистов, которые готовят университеты, недостаточно. Об этом же говорит руководитель Парка высоких технологий. В Гомеле есть несколько резидентов Парка высоких технологий. Для этих организаций мы готовы подготовить высококвалифицированных специалистов.

Сегодня же Президент назначил и согласовал в новых должностях около трех десятков человек. В том числе – заместителей министров экономики, здравоохранения, информации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.