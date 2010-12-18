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Николай Ладутько: Не оставайтесь в стороне и не позволяйте другим выбирать ваше собственное будущее

18 декабря 2010 18:37
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Обращение председателя Мингорисполкома Н.А. Ладутько к избирателям в эфире телеканала СТВ.

Николай Ладутько:
Дорогие минчане! Уважаемые избиратели! В уходящем 2010 году мы с вами должны принять очень важное решение. 19 декабря всем нам предстоит сделать выбор, от которого зависит наше будущее, будущее Беларуси. 19 декабря мы должны избрать Президента Республики Беларусь.
Голос каждого из вас важен и он должен прозвучать 19 декабря. Не оставайтесь в стороне и не позволяйте другим выбирать ваше собственное будущее. Мы сами вправе решать, как нам жить завтра.

Полную версию обращения см. на видео.

# Ладутько

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