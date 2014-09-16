Некоторые районы Донбасса получат особый статус, 7 декабря в Луганской и Донецкой областях пройдут местные выборы

Новости Украины. В Украине 16 сентября состоялось очередное заседание Верховной Рады. Парламент принял закон, согласно которому некоторые районы Донбасса получат особый статус. Согласно документу, государство гарантирует определенные экономические, социальные и культурные свободы органам местного самоуправления.

Проектом закона предлагается назначить на 7 декабря внеочередные местные выборы в отдельных районах Луганской и Донецкой областей.

Президент Петр Порошенко подписал соглашение об ассоциации с ЕС. Данный документ предусматривает усиление сотрудничества сторон в различных сферах.

Однако отдельное внимание будет уделено экономическому сектору, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.