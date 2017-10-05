«Нам надо решительно сделать хороший новый шаг вперед в развитии наших отношений»: Александр Лукашенко на встрече с президентом Венесуэлы
Новости Беларуси. Беларуси и Венесуэле необходимо сделать решительный шаг вперед в развитии отношений. Об этом Александр Лукашенко заявил 5 октября на переговорах с Президентом Боливарианской республики Николасом Мадуро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Во Дворце Независимости проходят переговоры двух лидеров.
Общение глав государств началось со встречи в формате один на один. Во время которой Александр Лукашенко и Николас Мадуро обозначили основные направления для дальнейшей работы.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Дорогой Николас! Я рад приветствовать тебя здесь, в Беларуси, в дружественной для Венесуэлы стране. Я думаю, уважаемый президент, нет необходимости мне говорить о наших чувствах к венесуэльскому народу, к вам лично – у нас больше десятка лет история взаимоотношений. Мы всегда питали чувства высочайшей благодарности и уважения к вам, вашему народу, к вашему государству.
У нас с вами был великой общий друг Уго Чавес, которого, к сожалению, уже нет. И думаю, что суть нашей нынешней встречи с вами заключается в том, что нам надо решительно сделать хороший новый шаг вперед в развитии наших отношений. Мы к этому готовы.
Николас Мадуро, президент Боливарианской Республики Венесуэла:
Мне очень приятно быть здесь. Мы знаем, что среди настоящих друзей. Венесуэла делает новые шаги в экономике. В этой работе Венесуэле и Беларуси надо обозначить конкретные направления сотрудничества. У нас уже были большие успехи, мы хотим пошагово восстановить эти достижения. И приехали с надежной сделать это.
Сейчас к главам государств присоединились представители делегаций. Стороны рассмотрят самый широкий комплекс вопросов. В том числе выполнение двусторонних проектов, работу совместных сборочных производств, развитие взаимодействия в сельскохозяйственной, строительной, нефтегазовой сферах.
Планируется, что 5 октября Николас Мадуро примет участие в церемонии открытия в Минске памятника национальному герою Венесуэлы Симону Боливару.