На неделе Минск готов принять президентов всех стран-участников СНГ. Беларусь как брат России и друг Украины может стать посредником в диалоге

19 октября - сегодня и «19 октября»... – одно из лучших стихотворений Пушкина! Помните известную строку: «Друзья мои, прекрасен наш союз»? А вот настолько ли прекрасен союз 11 стран СНГ?

Так вот, от лирики к прозаике и прозаической жизни. СНГ – Содружество Независимых Государств. Правда, расшифровывали эту аббревиатуру по-всякому. Худшие варианты вспоминать не будем. Но вот, например, не самое худшее: «СНГ – снег на голову». Действительно, как снег на голову свалилось это содружество взамен СССР 22 года назад. И не однажды предрекали крушение данному союзу, в котором очень трудно договориться. Но со временем страны-участницы как-то приспособились и научились извлекать для себя пользу. Например, саммит СНГ – отличная площадка для двухсторонних встреч глав государств. На очереди - Минск. На следующей неделе к нам приедут президенты всех стран-участников, но, по крайней мере, подтвердили это.

Интерес вызывает возможная встреча с глазу на глаз Путина и Януковича. Понятно, российско-украинские противоречия на этот раз в связи со стремлением официального Киева встраиваться в пространство Евросоюза, а Беларусь как брат России и друг Украины может стать посредником в диалоге. Если Путин и Янукович повстречаются в Минске – это еще одна интеграционная заслуга в белорусскую копилочку. Хотя и без того активно Беларусь сейчас председательствует в СНГ: предлагает более 70 серьезных проектов. И об этом высказался в минувший понедельник Президент Лукашенко.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

На полях этого саммита, особенно в первый день, пройдут консультации украинской делегации во главе с президентом и премьер-министром, я полагаю, соответствующими представителями самого высокого уровня Единого экономического пространства нашего Таможенного союза. Поэтому фактически мы проводим три мероприятия крупных – это, как я уже сказал, заседание Высшего Евразийского экономического совета, Совета глав государств Содружества Независимых Государств. Это основные мероприятия.

Хочу подчеркнуть, что для нас развитие евразийской интеграции является одним из приоритетных направлений государственной внешней политики. Главным вопросом предстоящего заседания Высшего Евразийского экономического совета станет работа над договором о Евразийском экономическом союзе с перечнем организаций, ограничений и изъятий из режима свободной торговли.

Напомню о том, что в нынешнем году Беларусь председательствует в СНГ. И мы собрались на таком уровне сегодня ещё и потому, что вы помните, что все знаковые решения в рамках Содружества принимались именно в Минске, это во-первых, а во-вторых, никто с нас не снимал статуса – я имею в виду Минск – столицы Содружества Независимых Государств, где расположена штаб-квартира СНГ.

Мы, конечно же, выдвинули и реализуем ряд конструктивных инициатив. Проведение заседания Совета глав государств СНГ является ключевым моментом нашего председательства.