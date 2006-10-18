Минская городская организация БРСМ отмечает День рождения

Четыре года назад 18 октября состоялся объединительный съезд двух крупнейших в то время молодежных организаций: патриотического и белорусского союзов молодежи. За прошедшие годы было разработано немало интересных молодежных проектов и программ. Студенческая занятость - в приоритетах. Так, только этим летом в строительных и волонтерских лагерях трудились более восьми тысяч человек. Занимаются в организации и профилактикой правонарушений - это и проект <Школа жизни>, и работа добровольных дружин. За четыре года во время акций по благоустройству Минска школьники и студенты посадили не одну тысячу деревьев. Численность организации со дня образования увеличилась более чем в 15 раз.