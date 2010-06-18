Минск и Пекин планируют подписать меморандум о сотрудничестве

Мэр Пекина с визитом в Минске. Пребывание в нашей стране высокого гостя из поднебесной началось с возложения венков к обелиску Победы. Пекинский градоначальник почтил минутой молчания память белорусов, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Сегодня мэра Пекина ждут в Мингорисполкоме. А еще в Минске с участием гостя состоится церемония закладки памятного камня на месте строительства района Лебяжий. Через несколько лет здесь вырастет настоящий китайский квартал: строители возведут около 800 тысяч квадратных метров жилья для 26 тысяч человек.

В строительство нового микрорайона китайские бизнесмены вложат около 600 миллионов долларов. Участки для индивидуальной застройки выделят и многодетным семьям. Жемчужиной элитного минского района обещает стать первый в Беларуси аквапарк. К слову, это не единственный инвестиционный проект с китайским капиталом.

Николай Ладутько, и.о. председателя Мингорисполкома:

– Визит мэра Пекина – это для нас поддержка и реализация тех планов и соглашений, которые подписаны между Минском и жилищной корпорацией Пекина. Мэр, в ходе наших деловых переговоров, подтвердил, что дано соответствующее поручение президенту этой корпорации на реализацию данных соглашений.

Го Цзиньлун, мэр города Пекин (КНР):

– Мы будем воплощать в жизнь договоренности, подписанные во время недавнего визита нашего вице-премьера в Минск. Будем развивать отношения между городами в сфере экономики и культуры. Как итог, планируем подписать меморандум о сотрудничестве.