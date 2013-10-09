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Министр сельского хозяйства и развития села Израиля посетил Беларусь

09 октября 2013 14:59
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Новости Беларуси. Минск удовлетворен позитивной динамикой развития белорусско-израильских отношений. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства Беларуси Владимир Макей на встрече с министром сельского хозяйства и развития села Израиля Яиром Шамиром.

Руководитель МИД обратил внимание на то, что потенциал взаимодействия  используется не полностью. После продолжительной паузы Беларусь назначила посла в Израиле, и Владимир Макей выразил надежду на то, что с его появлением для сотрудничества откроются новые возможности.

Яир Шамир также полагает, что его приезд в Беларусь будет содействовать развитию отношений и в сфере сельского хозяйства, и для продолжения политического диалога двух стран на высоком уровне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Международное сотрудничество # Беларусь-Израиль

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