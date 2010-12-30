Михаил Мясникович: У нас появится больше предприятий с иностранным капиталом

К трудовым обязанностям приступил председатель Президиума Национальной академии наук Анатолий Русецкий. Нового руководителя ученым представил Михаил Мясникович – уже в должности премьер-министра.

Во время своего общения с журналистами премьер не исключил, что Правительство пересмотрит структуру госуправления, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Это касается некоторых министерств. Предполагается больше полномочий отдать регионам и власти на местах.

Во внешнеэкономическом векторе Михаил Мясникович уверен, что Беларуси нужно активнее входить в транснациональные альянсы. Это позволит не конкурировать с западными компаниями, например в производстве сельхозтехники, а быть партнерами.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Мы будем достаточно основательно работать, используя современные, признанные в мире формы кооперации и интеграции. У нас больше появится предприятий с иностранным капиталом, а это и новые технологии, это и более грамотное распределение рынков.