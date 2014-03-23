Михаил Мясникович и Семен Шапиро проголосовали на выборах 23 марта

Новости Беларуси. 23 марта воспользовались правом выбора и представители власти. Избирательный участок утром 23 марта посетил премьер-министр Беларуси Михаил Мясникович, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Депутаты, которых мы сегодня выбираем, живут в нашей среде, в этом обществе. Безусловно, мне представляется, что они достаточно четко устраивают, чувствуют настроение и смогут перенести эти пожелания до вышестоящих органов, до соответствующего Совета, безусловно, будут принимать все необходимые управленческие решения.

Председатель Миноблисполкома Семен Шапиро проголосовал на одном из участков во Фрунзенском районе Минска. Пришел со своей дочерью, которая, к слову, голосует впервые. По мнению губернатора, местные советы решают большинство насущных вопросов жителей, поэтому от того, насколько верным будет сделан выбор сегодня, зависит эффективность решений на местах.

Семен Шапиро, председатель Миноблисполкома:

От того, каким образом мы изберем власть в местные органы, зависит жизнь в городе, районе, деревне, поэтому это очень важное событие в нашей жизни. А избирать надо власть такую, чтобы было как сегодня на улице: уютно, тепло и солнечно.