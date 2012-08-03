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МИД Беларуси: Работа шведского посла 7 лет была направлена на разрушение белорусско-шведских отношений

03 августа 2012 18:17
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Новости Беларуси. Сегодня, 3 августа, шведский МИД и некоторые СМИ сообщили о высылке посла Швеции Стефана Эрикссона из Беларуси. Однако белорусское внешнеполитическое ведомство опровергает эти данные, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Савиных, начальник управления информации – пресс-секретарь Министерства иностранных дел Республики Беларусь:
Белорусская сторона не выдворяла шведского посла. Ему не продлена аккредитация. Стефан Эрикссон работал в Минске около семи лет – это достаточно долгий срок. Весь этот период его работа была направлена не на укрепление белорусско-шведских отношений, а на их разрушение. Наше решение находится исключительно в сфере двусторонних отношений. Мы будем прилагать усилия для поддержания конструктивных контактов на взаимоприемлемой основе. Однако, если шведская сторона будет стремиться к обострению ситуации, мы будем вынуждены отреагировать адекватно.

# Послы в Беларуси # Международное сотрудничество # Андрей Савиных

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