МИД Беларуси: Работа шведского посла 7 лет была направлена на разрушение белорусско-шведских отношений

Новости Беларуси. Сегодня, 3 августа, шведский МИД и некоторые СМИ сообщили о высылке посла Швеции Стефана Эрикссона из Беларуси. Однако белорусское внешнеполитическое ведомство опровергает эти данные, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Савиных, начальник управления информации – пресс-секретарь Министерства иностранных дел Республики Беларусь:

Белорусская сторона не выдворяла шведского посла. Ему не продлена аккредитация. Стефан Эрикссон работал в Минске около семи лет – это достаточно долгий срок. Весь этот период его работа была направлена не на укрепление белорусско-шведских отношений, а на их разрушение. Наше решение находится исключительно в сфере двусторонних отношений. Мы будем прилагать усилия для поддержания конструктивных контактов на взаимоприемлемой основе. Однако, если шведская сторона будет стремиться к обострению ситуации, мы будем вынуждены отреагировать адекватно.