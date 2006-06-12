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<Щит Союза-2006> выходит во всемирную сеть

12 июня 2006 08:39
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Сегодня начинает свою работу веб-сайт о белорусско-российском учении <Щит Союза-2006>. Здесь будут размещены новости о проведении учения, подготовленные как белорусскими военными журналистами, так и пресс-службой Московского военного округа российской армии.В одном из разделов сайта разместятся аналитические статьи об учениях НАТО, которые проходят в этом году. Будет доступен фото- и видеоархив. Также 12 июня на форуме сайта Министерства обороны пройдет интернет-конференция с представителем командования Сухопутных войск, а 15 июня - с представителем командования Военно-воздушных сил и войск ПВО.

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