<Щит Союза-2006> выходит во всемирную сеть

Сегодня начинает свою работу веб-сайт о белорусско-российском учении <Щит Союза-2006>. Здесь будут размещены новости о проведении учения, подготовленные как белорусскими военными журналистами, так и пресс-службой Московского военного округа российской армии.В одном из разделов сайта разместятся аналитические статьи об учениях НАТО, которые проходят в этом году. Будет доступен фото- и видеоархив. Также 12 июня на форуме сайта Министерства обороны пройдет интернет-конференция с представителем командования Сухопутных войск, а 15 июня - с представителем командования Военно-воздушных сил и войск ПВО.