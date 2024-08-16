Лазуткин о помилованных: их попросили не отсвечивать, а потом будет игра – чьи имена всплывут

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим провокации Украины, атаку на Крым. В эфире политолог Андрей Лазуткин.

Григорий Азаренок, СТВ:

И милость падшим призывал! С помилования начнем мы! Примерно несколько часов назад в 18.22 на Пуле Первого [Telegram-канал – прим. ред.] появилась новость. Президент 16 августа подписал указ о помиловании 30 лиц, осужденных за преступление протестной направленности. В числе помилованных 14 женщин и 16 мужчин. Опять гендерное равенство не соблюли. Мужчин все-таки больше. Ну вот диктатура патриархальная, традиционная диктатура, и что тут скажешь. Есть лица пенсионного возраста. Все они признали вину (важно). Искренне раскаялись с содеянном и взяли обязательство вести правопослушный образ жизни. Контроль за исполнением таких обязательств по поручению главы государства обеспечит Министерство внутренних дел. Подписанный акт о помиловании – фактически шанс этим людям реабилитироваться перед государством и обществом. Вот такая новость появилась на Пуле Первого, что тут же вызвало взрыв. Понимаете, как плохо змагарам. Вот в пятницу, 16 августа, вечером опубликовали, а эти все, они же жрут, пьют, они в спа, они в сра, они в борделях, они, значит, в белорусском доме пьянствуют. Но тут хозяева: эй, фастер, фастер, бегом, значит, шнеля, шнеля, работать, работать. И они все повылазили в эфир и начали это с пьяно обсуждать. И они думают, а что это? Адлига, адлига [оттепель с белорусского – прим. ред.] пошла, оттепель, вот сейчас мы тут все наши НКОшки, фонды завезем обратно – кричат одни, и другие говорят: нет, репрессий становится только больше с каждым днем, они еще даже не вышли на плато, потом они начинают разводить конспирологию, что это влияние новых кадров в Администрации Президента и так далее, и так далее. Но им не приходит в голову, что иногда просто вот ну Батька у нас очень добрый взял и помиловал хворых, страдающих, хилых, убогих и сказал, идите вы с миром и больше не грешите.

Андрей Лазуткин, политолог:

Ну хорошо, Григорий, вот допустим у человека онкология, да, и понятно, какой там прогноз, там разные бывают стадии. Если человек умирает где-то там, в колонии, это хорошо или плохо? Григорий Азаренок:

Для змагаров это будет очень хорошо. Это будет для них подарок, просто на ближайшие полгода носиться с ним. Андрей Лазуткин:

А если такого человека заранее, скажем, в состоянии здоровья Президент помиловал, может быть, дальше его вылечат, не вылечат, кто знает, как это все будет. Это для власти будет хорошо или плохо? Григорий Азаренок:

Это очень хорошо. А для змагаров очень плохо. Андрей Лазуткин:

Есть вещи, которые надо заранее прогнозировать. Понятно, что эти минусы надо обратить заранее в плюсы. По-другому никак. 3 Июля Президент анонсировал, что некоторые болеющие лица будут у нас, скажем так, помилованы. Это касалось не только людей, которые Швец [Николай Швец, экстремист на территории Республики Беларусь – прим. ред.] помогали, там была украинская седище еще параллельно. Нет, это касалось наших, скажем так, лиц, которые были осуждены за действия протестной направленности. Вот, скорее всего, речь о них. Но опять же, да? То есть вот теперь это или нет? Ну, уже об этом говорилось заранее. То есть, это не то что прям какая-то неожиданность. Ну вот, некая конкретика уже появилась. Это цифра. 30 человек. Дальше, я так понимаю, будут появляться фамилии. Но, скорее всего, людям попросили так настойчиво как бы не отсвечивать. И дальше идет такая игра, а вот чьи фамилии начнут всплывать. Полный список, неполный. Я думаю, что это тоже будет интересно понаблюдать, потому что они же обязались, например, не совершать каких-то нехороших действий, например, не общаться с экстремистскими каналами. Вот посмотрим, кто общается, кто не общается, о ком узнают, о ком не узнают.

Григорий Азаренок:

Тут интересный момент. Очень правильно написал Вадим Францевич Гигин: сейчас их поведение определит дальнейшую стратегию правоохранительных органов. Я что имею в виду? Вот они сейчас, например, выйдут, попытаются сбежать, побегут в экстремистские СМИ, в фонды, рассказывать, как их катовали-били, как все было страшно-ужасно, какой рэжим, гулаг и прочее. Соответственно, такое поведение обнулит шансы следующих на выход. Если же они будут вести себя смирно, устроятся на работу, каким-то дворником, уборщиком, сварщиком, как мы знаем такую ситуацию после помилования с одним небезызвестным блогером, будут платить налоги, вступят в профсоюз, будут выступать, агитировать, голосовать на выборах за президента, то такое поведение может определить дальнейший выход следующих персонажей. Все очень просто.