Конституция Республики Беларусь: главный закон страны и его положения глазами 8-летнего мальчика

Новости Беларуси. 15 марта белорусская Конституция отмечает свой 21 год-й. Корреспондент СТВ Екатерина Жилянина постаралась неординарно и непредвзято, глазами 8-летнего гражданина Республики Беларусь, взглянуть на основополагающий документ страны, узнать, насколько хорошо с Конституцией знакомы молодые люди, и как работает Конституционный Суд.

Один из первых и самый совершенный свод законов средневековой Европы – Статут ВКЛ 1588 года. Он был издан на старобелорусском, но переводился на французский, немецкий, польский, латинский, украинский и русский языки. Посмотрим, какие законы были в XVI веке.

Вот, например, раздел об обороне земской. Артикул 14: о тех, кто с поля боя сбежал.

По таким законам наши предки 2,5 века. С современной Конституцией, конечно, общего мало. Но уже тогда главный закон страны, допустим, закреплял идею религиозной толерантности, то есть защищал интересы людей вне зависимости от вероисповедания.

А вот отрывок из предисловия, от Льва Сапеги – канцлера ВКЛ и разработчика Статута: «А если какому народу стыдно прав своих не знать, то тем более нам, имеющим право писанное не на каком-то чужом языке, но на своем собственном, и могущим в любую минуту узнать все необходимое для отпора всякой кривды».

А вот знаем ли мы нашу нынешнюю Конституцию и какой он – главный закон страны современного образца?

Мише 8 лет. Далеко не все он понимает в этих мудреных и, как водится у юристов, «сухих» формулировках. Но эта особенная для всей страны книга сейчас на столе третьеклассника.

Михаил Тимошевич, учащийся ГУО «Гимназия № 1 имени Ф. Скорины г. Минска»:

У меня есть Конституция Республики Беларусь, она на трех языка: русском, английском и белорусском. Конечно, не всегда все понятно. Есть такие сложные слова, которые не понимаю, что они значат, когда их надо применять, в каком контексте они.

Сегодня разобраться со взрослыми понятиями помогает дедушка Виктор Антонович.

Михаил Тимошевич, учащийся ГУО «Гимназия № 1 имени Ф. Скорины г. Минска»:

Статья 47: «Гражданам Республики Беларусь гарантируется право на социальное обеспечение в старости».

Дедушка, что такое социальное?

Виктор Антонович, дедушка:

У тебя есть два дедушки и две бабушки, они все уже на пенсии. Государство взяло заботу о нас. Мы получаем пенсию достойную, которую заработали.

Сегодня на уроке третьеклассники рисуют. Ко Дню Конституции – символы страны. Вот и проверим, помнит ли Миша наш главный закон.

Михаил Тимошевич, учащийся ГУО «Гимназия № 1 имени Ф. Скорины г. Минска»:

Раздел первый, статья 17. В Беларуси можно писать, говорить на русском и на белорусском.

Раздел второй, статья 41. Каждый имеет право на труд. То есть если, к примеру, ты безработный, ты можешь обратиться к заведующим органам и тебе помогут найти работу.

Раздел восьмой, статья 137. Конституция – это самый главный закон.

Экзамен сдан на отлично. Отправляемся в Конституционный Суд. Здесь за соблюдением наших основных прав следят с особой тщательностью.

Сердце суда – зал заседаний. Обязательные атрибуты – флаг, герб и, само собой разумеется, Конституция. У каждого судьи здесь свое постоянное место.

Ольга Сергеева, заместитель председателя Конституционного Суда Республики Беларусь:

И кресла судей на постаменте несколько возвышаются над общим залом. Безусловно, эта строгая обстановка оказывает влияние, я думаю, на всех присутствующих, призывает их к ответственности.

Для заместителя председателя за закрытой дверью секретов нет. Это посторонним туда не попасть. Зато принятые здесь решения не раз касались каждого из нас. Не соответствующих Конституции законов на рассмотрение давно не поступало, но вот пробелы или неточности формулировок бывают.

Ольга Сергеева, заместитель председателя Конституционного Суда Республики Беларусь:

В отдельных нормах есть определенные недостатки. То есть недостаточно точно, ясно, конкретно указано, непонятно. Практикам непонятно будет, даже простым гражданам, юридическим лицам, как применять эту норму закона.

Проверка на соответствие и для действующих законов, и для тех, что только должны вступить в силу. А кроме того, обращения от граждан. В год около тысячи. Из последних: группа людей попросила разобраться в ситуации.

Ольга Сергеева, заместитель председателя Конституционного Суда Республики Беларусь:

Эти граждане по своим религиозным убеждениям не имеют паспортов нового типа, поскольку в нем имеется идентификационный номер личности.

Нет паспорта – нет пенсии.

Ольга Сергеева, заместитель председателя Конституционного Суда Республики Беларусь:

Они обращались за назначением пенсии, но им отказывали в назначении пенсии, потому что они не предъявляли все необходимые документы для назначения. А именно не предъявляли паспорт.

В Конституционном Суде дело рассмотрели – решение приняли.

Ольга Сергеева, заместитель председателя Конституционного Суда Республики Беларусь:

Отказ гражданину в принятии документов и, естественно, назначении пенсии нарушает его конституционное право на социальное обеспечение. Ведь гражданин всю жизнь работал, он заработал свое право на пенсию.

Дальше дело за Совмином.

Ольга Сергеева, заместитель председателя Конституционного Суда Республики Беларусь:

И очень приятно, что не прошло и полгода, как Совет министров реализовал наше решение. В феврале текущего года Совет министров принял постановление по этому вопросу, в котором он определил, какой документ будет удостоверять личность в случае обращения за назначением пенсии при отсутствии паспорта. Это должно быть заключение органа внутренних дел.

Уж где-где, а в этих стенах Конституцию знают. И сомневаться не стоило.

Ольга Сергеева, заместитель председателя Конституционного Суда Республики Беларусь:

Первая статья белорусской Конституции? Статья первая говорит о том, что Республика Беларусь – это унитарное, демократическое, социальное, правовое государство.

Второй раздел, статья 23. Предусматривает возможность ограничения прав граждан, но при определенных условиях.

Пока мы обсуждаем дела насущные, Миша времени не теряет – продолжает изучать Конституцию. На главный закон страны и судебный орган у него свой, детский взгляд.

Михаил Тимошевич, учащийся ГУО «Гимназия № 1 имени Ф. Скорины г. Минска»:

Мне кажется, что этот суд нужен, чтобы решать определенные проблемы. Интересно узнать еще про Конституцию. Дети имеют право на жизнь, перед законом все дети равны. И обязанности у них в то же время есть. Не портить чужое имущество. Они не имеют на это права.

Степан – студент, второкурсник юридического факультета, где учатся будущие юристы, судьи, прокуроры, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. По долгу службы тоже обязаны знать Конституцию. Вот и проверим.

Степан Евтух, студент юридического факультета Белорусского государственного университета:

Раздел первый, статья 22. Там гаворыцца пра тое, што ўсе роўныя перад законам і маюць права на абарону сваіх законных праў без усялякай дыскрымінацыі.

Первый раздел, статья 5. Не памятаю.

Раздел второй, статья 49. Кожны мае права на адукацыю.

А реально ли выучить наизусть такой объем, пусть и важной информации?

Степан Евтух, студент юридического факультета Белорусского государственного университета:

Некаторыя вучаць, гэта рэальна. Асабліва калі маеш пэўны інтарэс да гэтага, то гэта ўвогуле проста.

Белорусская Конституция, говорит, одна из самых современных и совершенных как минимум на постсоветском пространстве.

Степан Евтух, студент юридического факультета Белорусского государственного университета:

Сам тэкст Канстытуцыі рыхтавалі многа людзей, сярод якіх былі знаўцы ў галіне правазнаўства, палітыкі. Даволі знакамітыя людзі. І таму Канстытуцыя атрымалася ў нас сучаснай, можна сказаць, чалавой. І яна адпавядае ўсім сучасным тэндэнцыям у прававой навуцы.

Для чистоты эксперимента зайдем в первую попавшуюся на пути аудиторию вуза. Главный вопрос – о главном законе. Так все-таки знаем ли мы свою Конституцию?

Студенты:

Второй раздел, статья 57? В статье 57 содержится положение о том, что каждый гражданин мужского пола Республики Беларусь обязан пройти воинскую службу. Это священный долг.

Второй раздел, статья 32? Вопросы, связанные с организацией референдума, наверное? Да?

Михаил Тимошевич, учащийся ГУО «Гимназия № 1 имени Ф. Скорины г. Минска»:

Каждый ребенок обязан уважать своих родителей. Если у родителей не все получается, им надо помочь, сделать приятное что-то.

Такие простые и ценные: жизнь, здоровье, семья, учеба, работа, отдых, природа, культура, история. На все на это имеем право. И, главное, есть закон, который соблюдение этих прав гарантирует.

Михаил Тимошевич, учащийся ГУО «Гимназия № 1 имени Ф. Скорины г. Минска»:

Мы, народ Республики Беларуси, исходя из ответственности за настоящее и будущее Беларуси,

Ольга Сергеева, заместитель председателя Конституционного Суда Республики Беларусь:

сознавая себя полноправным субъектом мирового сообщества

Степан Евтух, студент юридического факультета Белорусского государственного университета:

и подтверждая свою приверженность общечеловеческим ценностям,

Студенты:

основываясь на своем неотъемлемом праве на самоопределение, опираясь на многовековую историю развития белорусской государственности, стремясь утвердить права и свободы каждого гражданина Республики Беларусь, желая обеспечить гражданское согласие, незыблемые устои народовластия и правового государства, принимаем настоящую Конституцию – основной Закон Республики Беларусь.