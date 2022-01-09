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«Когда в твоём доме оказались американцы, бывает сложно остаться в живых». МИД России ответил главе Госдепартамента США

09 января 2022 19:33
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Миротворцы ОДКБ в Казахстане. Это действительно первый случай, когда договоренности Организации мы наблюдаем в действии, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Президент страны-участницы обращается к союзникам за помощью.

«Когда в твоём доме оказались американцы, бывает сложно остаться в живых». МИД России ответил главе Госдепартамента США-1

Алена Волынец, СТВ:
В составе сил подразделения пять стран Договора: России, Беларуси, Таджикистана, Кыргызстана, Армении. Что важно понимать? Миротворцы приехали не зачищать боевиков и не воевать. Они охраняют стратегически важные объекты и не допускают беспорядков. Все миротворческие силы после завершения операции выведут из Казахстана. Все будет зависеть от ситуации и решения руководства республики.  

«Когда в твоём доме оказались американцы, бывает сложно остаться в живых». МИД России ответил главе Госдепартамента США-3

Но некоторые все видят по-другому. Вот как происходящее комментирует глава Госдепартамента США.  

«Когда в твоём доме оказались американцы, бывает сложно остаться в живых». МИД России ответил главе Госдепартамента США-5

Как отметили в МИД России, отправка российских военных в Казахстан – абсолютно легитимный ответ ОДКБ на призыв руководства страны оказать содействие в обеспечении безопасности. Такой быстрой реакции на Западе не ожидали. Остается только неуместно шутить и высказывать привычную озабоченность.  

# Международная политика # Энтони Блинкен # Касым-Жомарт Токаев # Илона Волынец

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