«Когда в твоём доме оказались американцы, бывает сложно остаться в живых». МИД России ответил главе Госдепартамента США

Миротворцы ОДКБ в Казахстане. Это действительно первый случай, когда договоренности Организации мы наблюдаем в действии, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Президент страны-участницы обращается к союзникам за помощью.

Алена Волынец, СТВ:

В составе сил подразделения пять стран Договора: России, Беларуси, Таджикистана, Кыргызстана, Армении. Что важно понимать? Миротворцы приехали не зачищать боевиков и не воевать. Они охраняют стратегически важные объекты и не допускают беспорядков. Все миротворческие силы после завершения операции выведут из Казахстана. Все будет зависеть от ситуации и решения руководства республики.

Но некоторые все видят по-другому. Вот как происходящее комментирует глава Госдепартамента США.