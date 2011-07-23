Как американские президенты косили от армии - чем больше будущий президент косил от армии, тем больше войн он развязывал

10 декабря 2009 года. Осло. Торжественная церемония вручения Нобелевской премии. Из двух сотен кандидатов на высокую награду Норвежский комитет выбирает одного — Барака Обаму. Однако с таким выбором согласны не все, открыто заявляя, что присуждать такой солидный приз 44-ому президенту Америки, который едва занял Белый дом, — неслыханная глупость, ведь Обама не значился даже в списке фаворитов, а самое главное, что награждать его Нобелевской премией попросту не за что. Официальной главной заслугой Обамы комитет назвал его выдающийся вклад в укрепление мира. Но на момент вручения премии Соединенные штаты вели сразу 2 войны — в Ираке и Афганистане. Пройдет чуть больше года — «миротворец» Обама начнет операцию в Ливии и отдаст приказ расстрелять страну томагавками. Барак Обама настаивает на том, что Соединенные Штаты ведут военные действия лишь ради мира. В Ливии они спасают население от диктатора, а в Афганистане борются с терроризмом. Американцы свято в это верят, а еще верят в то, что все военные операции, в которых участвуют американские войска, спланированы на высшем уровне. И это несмотря на то, что Барак Обама не может быть хорошим главнокомандующим и военным стратегом, ведь он никогда нигде даже не служил потому, что, когда Обама достиг восемнадцатилетия, в Америке отменили призывную систему — армия стала полностью контрактной. При желании Обама мог бы пройти службу, но он этого не сделал.

Андрей Сушенцов, кандидат политических наук:

Когда в Белый дом приходит человек, который не имеет опыта военной службы, он старается подобрать себе в команду людей, которые хорошо разбираются в этой сфере. Обама, например, пригласил на должность вице-президента человека, прозвище которого в Вашингтоне - «Мистер Внешняя политика», Джозефа Байдена.

Любопытно, что Дуайт Эйзенхауэр занимает второе место по популярности среди американских президентов после Барака Обамы. Эйзенхауэр — один из немногих, кого избирали на пост президента два раза подряд. Первые выборы он выиграл в 1953 году, набрав 76% голосов избирателей. Победа далась Эйзенхауэру достаточно легко. Важнее, чем все предвыборные обещания, для американцев оказалась военная слава кандидата. У Эйзенхауэра опыта участия в боевых действиях было больше, чем у кого бы то ни было. Он прошел две Мировые войны. Вступив во II Мировую в звании бригадного генерала, Эйзенхауэр быстро поднимался по карьерной лестнице. Уже в середине войны, когда был открыт второй фронт, его назначили верховным главнокомандующим союзными силами в Европе. Он руководил наступательной операцией по освобождению Франции, которая началась с высадки американских войск в Нормандии в 1944. Имя Эйзенхауэра американцы связывали с победой во II Мировой. Поэтому тогда его выбрали президентом, а сегодня помнят и любят.

Юрий Рогулев, директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта:

Эйзенхауэр для Соединенных Штатов — национальный герой. Он командовал американской армией в ходе II Мировой войны, возглавлял боевые действия экспедиционного корпуса американской армии в Европе, участвовал в непосредственном разгроме нацистской Германии, подписывал все основные мирные договоры. В этом смысле он генерал, который привел свою страну к победе. И, конечно, еще задолго до того, как он стал Президентом, он уже был героем и очень популярным в США человеком. Мало кто знает, что после окончания войны между генералом Эйзенхауэром и маршалом Жуковым завязались дружеские отношения. Первая их встреча состоялась 5 июня 1945 года в Берлине, когда оба были назначены командующими оккупационными войсками своих стран в Германии. На приеме Эйзенхауэр и Жуков обменялись наградами. Жуков получил высший американский военный орден «Легион Почета», а Эйзенхауэр — высший советский полководческий знак отличия, украшенный бриллиантами,— «Орден Победы». Эйзенхауэр заявил, что русские — самый дружелюбный народ в мире и война между США и СССР невозможна. Однако, став президентом, он стал ярым сторонником холодной войны и гонки вооружений и на полном серьезе обсуждал планы ядерного удара по СССР.

Следующий после Эйзенхауэра президент Америки Джон Кеннеди тоже принимал участие во II Мировой войне. Двадцатитрехлетний выпускник Гарварда, четыре раза проходил медицинскую комиссию, пока его не признали годным к службе. Только после этого Кеннеди отправили на передовую в южную часть Тихого океана. И это при том, что он происходил из очень богатой семьи, одной из самых влиятельных в Америке. Отец Кеннеди всегда хотел, чтобы Джон стал известным политиком, поэтому был против его отправки на войну. Несмотря на это, Кеннеди принял решение уйти добровольцем на фронт. В звании лейтенанта он стал командиром торпедного катера и воевал с императорским флотом Японии. Но дойти до конца войны Кеннеди не удалось. В одном из сражений его катер получил серьезные повреждения и затонул. Четыре часа экипаж добирался вплавь до ближайшего берега, а серьезно раненный Кеннеди все это время буксировал матроса, получившего сильные ожоги. Позже за его спасение Джона Кеннеди наградили высшей военной наградой США «Пурпурным сердцем».

Юрий Рогулев:

Джон Кеннеди был ранен достаточно серьезно, рана задела его позвоночник. Он является ветераном II Мировой войны в полном смысле этого слова. Пока Джон Кеннеди воевал на Тихом океане, другой будущий президент Америки Рональд Рейган снимался в кино. На фронт его не отправили из-за слабого зрения. Службу в годы II Мировой войны он проходил в специальном подразделении Военно-воздушных сил, где снимали учебные и документальные фильмы.

Юрий Рогулев:

Он участвовал в деятельности соответствующих подразделений, так называемых агитбригадах, которые поднимали дух. Но сам он не служил и не имел никакого военного опыта. Однако отсутствие военного опыта не помешало Рейгану закончить войну в звании старшего лейтенанта, а потом стать президентом. Выдавая себя за ярого патриота, знающего толк в военных конфликтах, Рейган не стеснялся развязывать войны. В октябре 1983 года Вооруженные силы США провели операцию «Вспышка ярости», вторгнувшись в Гренаду, чтобы свергнуть неугодное им правительство, которое тесно сотрудничало с Советским Союзом. В апреле 1986 года Рейган отдает приказ на военную операцию против Ливии. Поводом стало обвинение Муаммара Каддафи в поддержке международного терроризма. С началом войны в Афганистане Рейган развернул там дивизион специальных действий. В нем проходили подготовку и получали вооружение моджахеды, воюющие против Советской Армии. А сам Советский Союз Рейган называл «Империей Зла». Сороковой президент Америки вообще любил использовать термины из голливудских фильмов. Юрий Рогулев:

На Рейгана серьезное влияние оказала его близость к Голливуду. И неслучайно те программы развития стратегической оборонной инициативы, которые он предлагал, в Америке называли не иначе как «Звездные войны». Он, конечно, находился под влиянием этого фильма. И «Империя Зла» тоже из этого фильма. Сразу после Рейгана президентом США стал Джордж Буш-старший. Во время Второй Мировой войны он был самым молодым пилотом в военно-морской авиации. Когда он сел за штурвал бомбардировщика-торпедоносца, ему было всего 17. Летом 1944 года во время боевого вылета его самолет сбило японское ПВО. Но Буш успел выполнить задание, сбросить бомбу и отдать приказ экипажу катапультироваться.