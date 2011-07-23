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Как американские президенты косили от армии - чем больше будущий президент косил от армии, тем больше войн он развязывал

23 июля 2011 16:17
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10 декабря 2009 года. Осло. Торжественная церемония вручения Нобелевской премии. Из двух сотен кандидатов на высокую награду Норвежский комитет выбирает одного — Барака Обаму. Однако с таким выбором согласны не все, открыто заявляя, что присуждать такой солидный приз 44-ому президенту Америки, который едва занял Белый дом, — неслыханная глупость, ведь Обама не значился даже в списке фаворитов, а самое главное, что награждать его Нобелевской премией попросту не за что. Официальной главной заслугой Обамы комитет назвал его выдающийся вклад в укрепление мира. Но на момент вручения премии Соединенные штаты вели сразу 2 войны — в Ираке и Афганистане. Пройдет чуть больше года — «миротворец» Обама начнет операцию в Ливии и отдаст приказ расстрелять страну томагавками. Барак Обама настаивает на том, что Соединенные Штаты ведут военные действия лишь ради мира. В Ливии они спасают население от диктатора, а в Афганистане борются с терроризмом. Американцы свято в это верят, а еще верят в то, что все военные операции, в которых участвуют американские войска, спланированы на высшем уровне. И это несмотря на то, что Барак Обама не может быть хорошим главнокомандующим и военным стратегом, ведь он никогда нигде даже не служил потому, что, когда Обама достиг восемнадцатилетия, в Америке отменили призывную систему — армия стала полностью контрактной. При желании Обама мог бы пройти службу, но он этого не сделал.

Как американские президенты косили от армии - чем больше будущий президент косил от армии, тем больше войн он развязывал -1

Андрей Сушенцов, кандидат политических наук:
Когда в Белый дом приходит человек, который не имеет опыта военной службы, он старается подобрать себе в команду людей, которые хорошо разбираются в этой сфере. Обама, например, пригласил на должность вице-президента человека, прозвище которого в Вашингтоне - «Мистер Внешняя политика», Джозефа Байдена.

Как американские президенты косили от армии - чем больше будущий президент косил от армии, тем больше войн он развязывал -4

Любопытно, что Дуайт Эйзенхауэр занимает второе место по популярности среди американских президентов после Барака Обамы. Эйзенхауэр — один из немногих, кого избирали на пост президента два раза подряд. Первые выборы он выиграл в 1953 году, набрав 76% голосов избирателей. Победа далась Эйзенхауэру достаточно легко. Важнее, чем все предвыборные обещания, для американцев оказалась военная слава кандидата. У Эйзенхауэра опыта участия в боевых действиях было больше, чем у кого бы то ни было. Он прошел две Мировые войны. Вступив во II Мировую в звании бригадного генерала, Эйзенхауэр быстро поднимался по карьерной лестнице. Уже в середине войны, когда был открыт второй фронт, его назначили верховным главнокомандующим союзными силами в Европе. Он руководил наступательной операцией по освобождению Франции, которая началась с высадки американских войск в Нормандии в 1944. Имя Эйзенхауэра американцы связывали с победой во II Мировой. Поэтому тогда его выбрали президентом, а сегодня помнят и любят.

Как американские президенты косили от армии - чем больше будущий президент косил от армии, тем больше войн он развязывал -7

Юрий Рогулев, директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта:
Эйзенхауэр для Соединенных Штатов — национальный герой. Он командовал американской армией в ходе II Мировой войны, возглавлял боевые действия экспедиционного корпуса американской армии в Европе, участвовал в непосредственном разгроме нацистской Германии, подписывал все основные мирные договоры. В этом смысле он генерал, который привел свою страну к победе. И, конечно, еще задолго до того, как он стал Президентом, он уже был героем и очень популярным в США человеком. Мало кто знает, что после окончания войны между генералом Эйзенхауэром и маршалом Жуковым завязались дружеские отношения. Первая их встреча состоялась 5 июня 1945 года в Берлине, когда оба были назначены командующими оккупационными войсками своих стран в Германии. На приеме Эйзенхауэр и Жуков обменялись наградами. Жуков получил высший американский военный орден «Легион Почета», а Эйзенхауэр — высший советский полководческий знак отличия, украшенный бриллиантами,— «Орден Победы». Эйзенхауэр заявил, что русские — самый дружелюбный народ в мире и война между США и СССР невозможна. Однако, став президентом, он стал ярым сторонником холодной войны и гонки вооружений и на полном серьезе обсуждал планы ядерного удара по СССР.

Как американские президенты косили от армии - чем больше будущий президент косил от армии, тем больше войн он развязывал -10

Следующий после Эйзенхауэра президент Америки Джон Кеннеди тоже принимал участие во II Мировой войне. Двадцатитрехлетний выпускник Гарварда, четыре раза проходил медицинскую комиссию, пока его не признали годным к службе. Только после этого Кеннеди отправили на передовую в южную часть Тихого океана. И это при том, что он происходил из очень богатой семьи, одной из самых влиятельных в Америке. Отец Кеннеди всегда хотел, чтобы Джон стал известным политиком, поэтому был против его отправки на войну. Несмотря на это, Кеннеди принял решение уйти добровольцем на фронт. В звании лейтенанта он стал командиром торпедного катера и воевал с императорским флотом Японии. Но дойти до конца войны Кеннеди не удалось. В одном из сражений его катер получил серьезные повреждения и затонул. Четыре часа экипаж добирался вплавь до ближайшего берега, а серьезно раненный Кеннеди все это время буксировал матроса, получившего сильные ожоги. Позже за его спасение Джона Кеннеди наградили высшей военной наградой США «Пурпурным сердцем».

Как американские президенты косили от армии - чем больше будущий президент косил от армии, тем больше войн он развязывал -13

Юрий Рогулев:
Джон Кеннеди был ранен достаточно серьезно, рана задела его позвоночник. Он является ветераном II Мировой войны в полном смысле этого слова.

Пока Джон Кеннеди воевал на Тихом океане, другой будущий президент Америки Рональд Рейган снимался в кино. На фронт его не отправили из-за слабого зрения. Службу в годы II Мировой войны он проходил в специальном подразделении Военно-воздушных сил, где снимали учебные и документальные фильмы.

Как американские президенты косили от армии - чем больше будущий президент косил от армии, тем больше войн он развязывал -16

Юрий Рогулев:
Он участвовал в деятельности соответствующих подразделений, так называемых агитбригадах, которые поднимали дух. Но сам он не служил и не имел никакого военного опыта.

Однако отсутствие военного опыта не помешало Рейгану закончить войну в звании старшего лейтенанта, а потом стать президентом. Выдавая себя за ярого патриота, знающего толк в военных конфликтах, Рейган не стеснялся развязывать войны. В октябре 1983 года Вооруженные силы США провели операцию «Вспышка ярости», вторгнувшись в Гренаду, чтобы свергнуть неугодное им правительство, которое тесно сотрудничало с Советским Союзом. В апреле 1986 года Рейган отдает приказ на военную операцию против Ливии. Поводом стало обвинение Муаммара Каддафи в поддержке международного терроризма. С началом войны в Афганистане Рейган развернул там дивизион специальных действий. В нем проходили подготовку и получали вооружение моджахеды, воюющие против Советской Армии. А сам Советский Союз Рейган называл «Империей Зла». Сороковой президент Америки вообще любил использовать термины из голливудских фильмов.

Юрий Рогулев:
На Рейгана серьезное влияние оказала его близость к Голливуду. И неслучайно те программы развития стратегической оборонной инициативы, которые он предлагал, в Америке называли не иначе как «Звездные войны». Он, конечно, находился под влиянием этого фильма. И «Империя Зла» тоже из этого фильма.

Сразу после Рейгана президентом США стал Джордж Буш-старший. Во время Второй Мировой войны он был самым молодым пилотом в военно-морской авиации. Когда он сел за штурвал бомбардировщика-торпедоносца, ему было всего 17. Летом 1944 года во время боевого вылета его самолет сбило японское ПВО. Но Буш успел выполнить задание, сбросить бомбу и отдать приказ экипажу катапультироваться.

Как американские президенты косили от армии - чем больше будущий президент косил от армии, тем больше войн он развязывал -19

В отличие от своего отца Джордж Буш-младший геройством не отличался. Во время Вьетнамской войны он специально поступил в летную школу Национальной гвардии в Техасе и все потому, что отправка на фронт ее курсантам не грозила. Но даже в учебе, по словам бывших сослуживцев, Буш-младший не блистал особыми успехами, его оценки часто были ниже среднего. Службе Буш предпочитал бурные попойки в женском обществе. Однако, когда его ловили на употреблении алкоголя или на самовольном оставлении воинской части, он каждый раз избегал наказания. Военные начальники просто не могли отправить Буша в наряд, ведь он был сыном конгрессмена. Так Буш-младший удачно пересидел в тылу кровопролитные бои во Вьетнаме, а жаль. Возможно, если бы он знал, что такое настоящая война, он никогда не развязал бы ее в Ираке.

Как американские президенты косили от армии - чем больше будущий президент косил от армии, тем больше войн он развязывал -22

# Белорусская армия

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