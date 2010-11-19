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Израиль ратифицировал соглашение о введении безвизового режима с Украиной

19 ноября 2010 14:55
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Договор предусматривает, что граждане Украины и Израиля могут находиться на территории другой страны без получения визы не более 90 дней в пределах 180 дней с даты первого въезда.

Об этом сказал журналистам заместитель министра иностранных дел Евгений Микитенко. «На днях МИД получил ноту израильской стороны о том, что они уже выполнили все необходимые внутригосударственные процедуры для вступления в силу этого соглашения», - сказал он. Таким образом, отметил замминистра, соглашение вступит в силу уже через 90 дней.

15 сентября Кабинет министров утвердил соглашение с Израилем о безвизовом режиме. 21 июля Украина и Израиль заключили межправительственное соглашение об отказе от визовых требований для лиц, пользующихся паспортами гражданина или служебными паспортами Украины и Израиля, сообщает ctv.by со ссылкой на информационное агентство «Українські Новини».

# Визы

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