Информационное агентство «Франс – Пресс» в ближайшие дни опубликует интервью с Президентом Беларуси

Сегодня Глава государства ответил на 50 вопросов одного из главных редакторов агентства.

Интервью длилось более полутора часов. Основная тема беседы - международная политика. Большинство вопросов Николя Милетича, главного редактора информации «Франс-Пресс», касались взаимоотношений Беларуси с ЕС, Соединенными Штатами и Россией. Речь также шла о внутренней политике государства, экономических преобразованиях в стране. Также прозвучало немало вопросов личного характера.

Репортеры из Франс–Пресс намерены ещё несколько дней провести в Беларуси, побывать на некоторых предприятиях и познакомиться с людьми разных сфер деятельности.

Франс Пресс – одно из крупнейших информационных агентств мира. Имеет 150 представительств в различных странах. Более тысячи двухсот журналистов Франс-Пресс делают новости одновременно на нескольких языках, в том числе английском, арабском, испанском, немецком, португальском и французском. Всего же на агентство по всему миру работает около четырёх тысяч человек.

