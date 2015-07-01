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Греция согласилась принять условия кредиторов

01 июля 2015 10:52
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Новости Греции. Греция принимает условия кредиторов. Премьер страны Алексис Ципрас отправил официальное письмо главам Еврокомиссии и Международного валютного фонда, в котором согласился на проведение предложенных ранее экономических реформ.

Таким образом, Афины обязуются повысить пенсионный возраст до 67 лет и сокращают размер пенсионных пособий, а также поднимают налог на добавленную стоимость.

Премьер министр настаивает на сохранении налоговой льготы для островов, так как их сложно снабжать товарами и ресурсами. Приняв условия Евросоюза, Греция рассчитывает продлить программу финансовой помощи в объёме почти 30 миллиардов евро. Но неясным остаётся один важный вопрос: есть ли смысл в проведении референдума по поводу антикризисной программы, намеченного на 5 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

# Кризис в Греции

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