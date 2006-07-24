Глава белорусского государства Александр Лукашенко встретился с президентом Венесуэлы Уго Чавесом

Церемония официальной встречи Уго Чавеса состоялась у резиденции Президента Беларуси. По случаю приезда высокого гостя у здания были подняты государственные флаги Беларуси и Венесуэлы.

Еще до начала официальных переговоров президенты обменялись мнениями о возможностях развития эффективного сотрудничества в сфере сельского хозяйства, энергетики и нефтехимии.

Переговоры в узком составе Уго Чавес и Александр Лукашенко начали с шутки о том, что они создадут "команду" - такую, как по футболу или хоккею.

По словам Уго Чавеса, он впервые за последние годы находится в таком хорошем настроении, как сегодня. "Вся наша делегация счастлива находиться в Беларуси. Мы уже давно хотели приехать в вашу страну", - сказал лидер Венесуэлы.

Он выразил благодарность белорусской стороне за солидарность позиции Венесуэлы на международной арене и подчеркнул, что прибыл в Беларусь, чтобы в свою очередь проявить солидарность с белорусским правительством и народом Беларуси.

У Беларуси и Венесуэлы очень много направлений для сотрудничества, заявил Александр Лукашенко. И отметил, что у Беларуси нет закрытых тем для сотрудничества с этой страной.