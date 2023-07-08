Эрдоган заявил, что Украина заслуживает членства в НАТО

Украина заслуживает членства в НАТО. С таким заявлением выступил сегодня, 8 июля, Реджеп Тайип Эрдоган, принимая в гостях Зеленского, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Украина заслуживает членства в НАТО. С таким заявлением выступил сегодня, 8 июля, Реджеп Тайип Эрдоган, принимая в гостях Зеленского, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лидеры Турции и Украины провели встречу в Стамбуле. Стороны обсудили зерновую сделку, членство Украины в альянсе и двустороннее сотрудничество. Это первый визит Зеленского в Турцию с начала конфликта. В ходе встречи Эрдоган также напомнил, что турецкое государство приложило больше всего усилий для прекращения военных действий путем переговоров. Речь о первых встречах российско-украинских делегаций в Стамбуле в марте прошлого года и запуске зерновой инициативы при посредничестве Турции.