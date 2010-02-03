Фото. Драка в Верховной Раде Украины

В Украине накаляется обстановка перед президентскими выборами.

В Верховной Раде — очередная потасовка. Депутаты из блока Юлии Тимошенко заняли трибуну и перекрыли подходы к президиуму. Их коллеги из Партии регионов пытались разблокировать подступы. Дело дошло до рукоприкладства, что, впрочем, для украинской Рады не редкость.

Несмотря на жесткое противостояние, парламентарии продолжают обсуждать главный вопрос повестки дня - о внесении изменений в закон о выборах.

Напомню, второй тур выборов главы государства пройдет 7 февраля.