Финансирование учреждений образования Беларуси в этом году увеличится

Новости Беларуси. В Минской области финансирование образования возрастет вдвое.

На развитие школ и детских садов в регионе направят около 4 триллионов рублей. Это предусмотрено проектом областного бюджета. В Солигорске уже в этом году построят целый учебно-педагогический комплекс. В Смолевичах и Слуцке появятся новые дошкольные учреждения. Примут новоселов и два дома семейного типа. Больше средств в этом году выделят и на поддержку талантливой молодёжи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай Кулеш, заместитель начальника управления образования Миноблисполкома:

Готовы мы для поощрения выделить более 150 миллионов рублей для детей, которые за этот учебный год каким-то образом себя проявили. Направление средств также на развитие ресурсных центров, деньги будут направлены на приобретение современнейшего оборудования, для того, чтобы оснастить ресурсные центры и на их базе готовить специалистов для работы в сельском хозяйстве, в строительстве, промышленности.